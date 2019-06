Handbal

În urma discuţiilor dintre primarul Sucevei, Ion Lungu, rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare”, Valentin Popa, şi oficialii Clubului Sportiv Universitar din Suceava s-a stabilit şi formula în care va fi coordonată echipa de handbal seniori, pentru perioada ce urmează. Astfel, finanţatorii universitarilor au decis să-l păstreze în continuare în funcţia de antrenor principal pe suceveanul Adrian Chiruţ şi să renunţe la varianta aducerii unui tehnician din ţară.

„Împreună cu colegii şi domnul primar Ion Lungu am hotărât să avem o formulă oarecum schimbată la clubul de handbal. Astfel vom avea un coordonator tehnic în persoana domnului decan Petru Ghervan, ce se va ocupa de toate loturile de jucători, va răspunde în faţa Setatului şi a conducerii USV de pregătirea şi de formarea jucătorilor. În ce priveşte antrenorul principal, vom merge mai departe tot cu Adrian Chiruţ, deoarece am considerat că-i putem acorda o a doua şansă şi sperăm că cei doi ani şi jumătate de experienţă pe banca echipei să-l ajute şi să înveţe din greşeli. Noi vom fi mult mai aproape de dânsul şi mult mai atenţi la se întâmplă săptămânal”, a spus rectorul USV, Valentin Popa. Adrian Chiruţ va fi ajutat de antrenorul secund Ioan Tcaciuc, iar Iulian Andrei va pregăti portarii de la toate echipele de la CSU Suceava.

Rectorul Valentin Popa a mai spus că după discuţiile avute cu ceilalţi finanţatori s-a hotărât şi formarea unei echipe cu jucători tineri, talentaţi, în special din pepiniera suceveană, de la CSU şi LPS Suceava, dar şi din zona Moldovei, cu care să se promoveze din nou, în maximum trei ani.

„Dorim să avem o echipă nouă, tânără, asta după ce jucătorii aflaţi la final de contract au plecat unde au avut oferte mai bune din Liga Naţională. Intenţionăm să-i ţinem pe cei ce au în continuare contract şi să promovăm tineri, deoarece avem un eşalon de jucători valoroşi, mai ales că profesorii şi antrenorii de la Liceul cu Program Sportiv fac o treabă excelentă, dar şi antrenorii noştri de la juniori fac performanţă. Ne propunem ca-n trei ani să ajungem din nou în Liga Naţională. Am discutat toate aceste aspecte şi cu domnul primar şi am subliniat în mod deosebit faptul că ne dorim să construim din nou în trei, primărie, USV şi LPS Suceava, astfel încât copii şi tinerii valoroşi care pot să aibă viitor şi pot să facă performanţă în handbal să aibă prima opţiune clubul CSU Suceava. Sperăm să avem succes cu aceste planuri de viitor şi eu unul am încredere că domnul profesor Petru Ghervan şi echipa de antrenori au învăţat din greşelile sezonului trecut şi vor reuşi să readucă la Suceava acea echipă rapidă şi foarte bine pregătită fizic, aşa cum aveam în anii în care jucam o finală de cupă europeană”, a explicat Valentin Popa.