Fotbal

Preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal Suceava, Ciprian Anton, a fost invitat de oficialii Federaţiei Române de Fotbal în delegaţia naţionalei României în deplasarea din Norvegia.

Ciprian Anton a mers în Norvegia, drept răsplată pentru buna organizare a fazei judeţene a Cupei Satelor, în această postură fiind doar trei şefi de foruri judeţene din ţară.

“Sunt bucuros c-am avut ocazia să am parte de această experienţă unică, alături de alţi doi colegi, preşedinţii de la asociaţiile judeţene din Caraş Severin şi Dolj, dar şi de copiii de la Ruginoasa, câştigătorii primei ediţii a Cupei Satelor. Cu toţii ne-am bucur de excursie, am interacţionat cu juniorii unui club local din Oslo, iar vineri seara am urmărit pe viu meciul echipei naţionale a României”, a explicat preşedintele AJF Suceava, Ciprian Anton. La finalul meciului de vineri, Ciprian Anton a primit cadou un tricou oficial cu autograful lui Ianis Hagi. Meciul de vineri seară, de pe stadionul Ullevaal din Oslo, din grupa F a preliminariilor EURO 2020, s-a încheiat cu o remiză norocoasă reuşită de România, după ce norvegienii au condus cu 2 – 0.