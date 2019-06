Rugby, U16

Timp de o săptămână, echipa de juniori sub 16 ani CSŞ Gura Humorului a participat la turneul final al Campionatului Naţional de Rugby de la Bucureşti, fază în care a terminat pe locul şase din şase echipe. Cu cea mai tânără echipă din turneu, în care s-au regăsit 9 jucători cu un an mai mici, născuţi în anul 2004, echipa pregătită de antrenorii Andrei Varvaroi, Ştefăniţă Rusu şi Mihai Coca a pierdut ambele meciuri din grupă, primul cu Steaua Bucureşti, echipă ce avea să câştige medalia de bronz, scor 14 – 43, iar mai apoi cu scorul de 7 – 27, în disputa cu cei de la CNAV/Dinamo Bucureşti. După cele două rezultate negative, humorenii au jucat ieri pentru locurile 5 – 6 cu Rugby CSŞ Bârlad, echipă cu care şi-a împărţit victoriile în sezonul regulat pe zona Moldovei. CSŞ Gura Humorului a dominat prima repriză şi s-a apropiat de multe ori de terenul de ţintă advers, dar din păcate nu a punctat şi la pauză scorul era 0 – 0. În partea a doua, humorenii au căzut, în special la capitolul fizic, iar bârlădenii au reuşit să câştige cu scorul de 28 – 0.

„Din păcate am avut posesie peste 90% în prima repriză a meciului cu Bârlad, dar n-am reuşit să înscriem şi nu înţeleg de ce se întâmplă acest lucru. O să urmărim toate cele trei meciuri din nou şi o să discutăm unde am greşit şi de ce nu reuşim să fructificăm avantajul pe tabelă. Pe de altă parte, a fost o experienţă bună pentru jucători, mai ales că avem cea mai tânără echipă de la turneul final, cu 9 jucători mai mici cu un an, fapt care a contat oarecum, dar şi cu meciuri în compania unor echipe mai puternice decât ce-am întâlnit pe zona Moldovei. Am picat fizic în repriza a doua şi acest lucru din cauza faptului că sunt jucători de la Suceava şi Gura Humorului care nu reuşesc să se vadă la fiecare antrenament, dar sper să intre în programul de mentorat şi atunci îi vom avea pe toţi. Acest turneu ne-a ajutat să ne dăm seama ce mai avem de lucrat pentru a fi competitivi pe viitor”, a explicat antrenorul Ştefăniţă Rusu.

CSŞ Gura Humorului a evoluat la acest turneu final cu un lot format din sportivii: Marian Robert Florea, Ştefan Pascu, Iulian Carpiuc, Sebastian Rusu, Alexandru Solomon, Mihai Hodeniuc, Sebastian Ursulescu, Leonard Gavriliu, Marian Popescu, Daniel Varvaroi, Răzvan Ungureanu, Robert Semiria, Marian Moroşanu, Darius Cristanov şi Adrian Gogan, Alexandru Macovei, Cristian Andrioaiei, Cosmin Croitoru, Anton Lozniceru, Călin Nicolae, Mircea Filiociuc şi Constantin Zelinschi.