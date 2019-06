Rugby

Astăzi, naţionala de rugby seniori a României va disputa primul meci test World Rugby din această lună în America de Sud, pe terenul reprezentativei din Chile. Partida va avea loc pe Stadionul Elias Figueroa din Valparaiso şi va fi prima întâlnire intre cele două reprezentative.

Pentru această partidă, staff-ul tehnic a stabilit echipa care va intra pe teren. În Primul XV, sunt anunţaţi doi debutanţi, Taylor Gontineac şi Mihai Lamboiu. De asemenea, în prima partidă pentru Stejari se va afla şi Gabriel Rupanu, prezent pe banca de rezerve. Căpitanul Stejarilor va fi humoreanul Mihai Macovei, iar cel de-al doilea jucător din Gura Humorului, Daniel Plai, va fi pe banca de rezerve.

„Totul a decurs bine în această săptămână de pregătire, oficialii Federaţiei din Chile ne-au pus la dispoziţie tot ce am cerut, jucătorii s-au comportat foarte bine în timpul antrenamentelor, au răspuns pozitiv la ceea ce le-am cerut să facă. Este un adversar nou pentru noi, o echipă care nu are o istorie atât de îndelungată în lumea rugbyului, de doi ani participă în 6 Naţiuni de aici, din America de Sud. I-am urmărit pe video, joacă din toate zonele terenului pentru că au acel stil argentinian de joc, deschis. Ne-am pregătit să facem un meci bun, este îmbucurător că avem o echipă cu mulţi tineri. Este o perioadă solicitantă pentru că au fost trei loturi în acelaşi timp în cantonament, România U23, România 7’s şi România, loturi care şi-au împărţit practic jucătorii pentru a acoperi cât mai bine totul, în funcţie şi de obiectivele pe care le are fiecare grup. De aceea am profitat de acest lucru pentru a lua jucători tineri ca să vadă ce înseamnă echipa naţională, să se obişnuiască cu nivelul de aici, cu o altă intensitate a jocului, şi să realizeze ce au de făcut pe viitor, ca să fie aici, cu noi, tot timpul”, a declarat Marius Tincu, antrenor principal interimar.

Echipa României pentru meciul cu Chile:

1. Constantin Pristăviţă (CSM Ştiinţa Baia Mare), 2. Eugen Căpăţînă (Timişoara Saracens), 3. Alexandru Gordaş (CSM Bucureşti), 4. Johan Van Heerden (Perpignan), 5. Marius Antonescu (Colomiers), 6. Mihai Macovei (C - Colomiers), 7. Adrian Ion (CSM Bucureşti), 8. Cristi Chirica (CSM Ştiinţa Baia Mare), 9. Florin Surugiu (CSA Steaua), 10. Tudor Boldor (CSA Steaua), 11. Nicolas Onuţu (CSM Bucureşti), 12. Florin Vlaicu (CSM Bucureşti), 13. Taylor Gontineac (Clermont Espoirs), 14. Mihai Lămboiu (CSM Ştiinţa Baia Mare), 15. Dorin Manole (CSM Ştiinţa Baia Mare)

Rezerve: 16. Alexandru Savin (CSM Bucureşti), 17. Ovidiu Cojocaru (CSM Ştiinţa Baia Mare), 18. Cosmin Manole (CS Dinamo), 19. Ionuţ Mureşan (Timişoara Saracens), 20. Vlad Neculau (Timişoara Saracens), 21. Gabriel Rupanu (Timişoara Saracens), 22. Daniel Plai (CSA Steaua), 23. Robert Neagu (CSA Steaua).