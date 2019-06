Rugby, turneul final

Ieri, în al doilea meci de la turneul final al Campionatului Naţional de rugby pentru juniori sub 16 ani, echipa Clubului Sportiv Şcolar din Gura Humorului a bifat al doilea rezultat negativ din grupă şi va juca duminică în compania celor de la Bârlad, pentru locurile 5 – 6. Rugbiştii pregătiţi de antrenorii Andrei Varvaroi, Ştefăniţă Rusu şi Mihai Coca au pierdut meciul cu CNAV/CS Dinamo Bucureşti, după ce la pauză era 17 – 0. Humorenii au început bine acest meci şi au dominat teritorial, având şansa eseului, dar au greşit o pasă la 5 metri de terenul de ţintă advers şi, pe contraatac, adversarii au deschis scorul. A urmat o perioadă mai slabă a echipei din Gura Humorului, în care aceasta a mai încasat două eseuri. În partea a doua, humorenii au avut mai multe ocazii de a marca eseuri, dar au fructificat doar o posibilitate prin Florea Robert, iar Marian Popescu a mai adus două puncte după transformare. Dinamoviştii au marcat ultimul eseu al meciului şi scorul a fost 27 – 7.

„Am început foarte bine şi am avut şanse de a deschide scorul, dar o pasă greşită în 5 metri a dus la un contraatac şi primul eseu. Jucătorii noştri au căzut puţin psihic, văzând că domină teritorial şi nu reuşesc să înscrie şi până la pauză am mai încasat două eseuri. Şi-n repriza a doua am avut situaţii de a marca, dar greşelile tehnice ne-au costat, chiar dacă pe tot parcursul partidei am dominat teritorial destul de mult. Cert este c-am făcut un meci mult mai bun decât cel cu Steaua, cu o dăruire mai mare din partea jucătorilor şi un progres în jocul echipei. Mai avem de lucrat la partea tehnică, iar în plus nu avem acea coeziune pe care ne-o dorim şi asta deoarece avem jucători şi din Suceava, care nu pot să ajungă la toate antrenamentele. Sper ca după această experienţă pozitivă, toţi jucătorii să intre în programul de mentorat, să vină la Gura Humorului să înveţe şi astfel să fie tot lotul la fiecare antrenament şi să formăm o echipă adevărată din toate punctele de vedere”, a explicat antrenorul Ştefăniţă Rusu.

În celălalt meci al zilei, LPS Constanţa a trecut cu 19 – 5 de Pantelimon şi va juca duminică finala mare cu Dinamo Bucureşti, în timp ce Steaua va juca pentru medalia de bronz cu Pantelimon, iar Gura Humorului cu Bârlad, pentru locurile 5-6.