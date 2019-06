Fotbal

Refuzul lui Dorin Goian de a prelua conducerea tehnică a Forestei a degenerat într-un schimb de așa-zise amabilități între cele două părți. Fostul internațional este decis să pună capăt acestui război al declarațiilor, nu înainte însă de a-i da o ultimă replică președintelui Forestei, Andrei Ciutac, care l-a acuzat că își arogă merite care nu-i aparțin în organizarea meciului cu FCSB din Cupa României din 2016, și că în perioada în care era numărul unu în clubul de pe Areni îi tremura mâna de fiecare dată când trebuia să semneze o hârtie.

„N-am spus niciodată că Dorin Goian a organizat acea partidă. Proiectul a fost finanțat de Primăria Suceava și de Consiliul Local, fiind derulat sub stricta îndrumare a secretarului Primăriei, Ioan Ciutac, și a doamnelor de la Primărie care ne-au ajutat. Că n-a fost ideea lui Dorin Goian sau Andrei Ciutac este mai puțin important. A fost rodul unei munci în echipă, în care ne-am implicat toți oamenii de la club și consider că organizarea a fost foarte bună. Cred că a fost cel mai frumos eveniment sportiv organizat la Suceava în ultimii ani, fiind transmis în direct, în prime time, de cel mai important post de televiziune din țara noastră. Pe de altă parte, în calitatea de președinte pe care am avut-o, nu neg că citeam de fiecare dată o hârtie de două ori, pentru că știam ce a fost înainte la Foresta. Așa am fost învățat și așa trebuie făcut. Mai ales atunci când lucrezi cu bani publici trebuie să fii foarte atent”, a ținut să precizeze Dorin Goian, care a anunțat că aceasta va fi ultima sa luare de poziție pe tema subiectului Foresta.

„Știu că pentru unii acest schimb de replici reprezintă un deliciu, însă îi anunț că acesta este ultimul răspuns pe care îl ofer acestui personaj. În cariera mea am trăit la alte înălțimi și nu pot să cobor atât de jos și să mă bălăcăresc cu Andrei Ciutac, a cărui cea mai importantă realizare în fotbal este această ceartă cu Dorin Goian. În încheiere, aș vrea să-i mai transmit un sigur lucru. În lumea fotbalului, atunci când o echipă este surclasată la o diferență mare, adversarii îi arată cinci degete, adică o manita. Așa că eu o să-i arăt lui Andrei Ciutac trei degete, în condițiile în care sezonul precedent, noi, cei de la Bucovina Rădăuți, ne-am întâlnit cu Foresta de trei ori și tot de atâtea ori le-am dat cu terenul în cap”, a încheiat Dorin Goian.

Această polemică pare să se fi încheiat aici, pentru că nici Andrei Ciutac nu va mai continua să alimenteze acest subiect.

„Mai mult de ce s-a spus până acum n-am ce să declar. Dacă Dorin Goian este de părere că așa trebuie încheiate lucrurile, atunci așa să fie. Nici eu nu voi mai continua să alimentez aceste discuții inutile”, a precizat Andrei Ciutac.