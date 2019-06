Experienţă

Cinci dintre componenţii echipei campioane din acest an la naţionalele de rugby juniori sub 16 ani, CSȘ Gura Humorului, alături de antrenorul Andrei Varvaroi, vor avea ocazia la finalul acestei luni și-n iulie să vadă Noua Zeelandă, la un stagiu de două săptămâni la una dintre cele mai tari academii din lume. Cei șase au aplicat cu succes într-un proiect derulat de Fundaţia Education Through Rugby, al cărei membru fondator este Ovidiu Fer, unul dintre mentorii programului Rugby Pentru Toţi Copiii, desfășurat la CSȘ Gura Humorului, în care tinerii rugbiști primesc burse sportive, program lansat și derulat de Fundaţia Te Aud România, în parteneriat cu CSȘ Gura Humorului, și sponsorizat de DHL Express România și Banca Comercială Română. Alături de antrenorul Andrei Varvaroi vor merge în Noua Zeelandă sportivii Alexandru Bandol, Robert Cioltan, Ciprian Nichitean, Alexandru Gârda și Alin Conache, elevi ai Colegiului „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului. Astfel, Alin Conache joacă rugby de la vârsta de 5 ani, provine dintr-o familie cu tradiţie în acest sport și joacă pe mai multe posturi, uvertură, fundaș sau demi. Alexandru Bandol face rugby de 4 ani și jumătate și joacă pe postul de fundaș, Alexandru Gîrda este din Timișoara și a venit cu bursă la Gura Humorului în toamna anului trecut și practică sportul cu balonul oval de 11 ani pe postul de demi, Ciprian Nichitean face rugby de 8 ani și evoluează pe posturile de centru sau uverttură, iar Robert Cioltan este pe postul de centru și face rugby de 4 ani.

„Este extraordinar ce se întâmplă cu acești copii. Să ai oportunitatea să te antrenezi o săptămână în cea mai renumită academie de rugby din lume nu este la îndemâna tuturor. Sperăm să acumulăm cât mai multă informaţie și să ne schimbăm perspectiva cu care privim acest sport. Nu cred că sportivii realizează încă ce înseamnă acest lucru, dar cred c-o să fie uimiţi de lucrurile care îi așteaptă. Pentru mine este un vis împlinit, nu doar să merg în Noua Zeelandă, ţară a rugby-ului, ci mai ales să mă perfecţionez în academia lor de top. Șanse din acestea poţi să le ai o dată în viaţă. Îi mulţumesc domnului Ovidiu Fer, care a făcut toate aceste lucruri posibile”, a explicat antrenorul humorean Andrei Varvaroi.

Programul FER-IRANZ are drept scop o dezvoltare accelerată a abilităţilor sportive și sociale ale rugbiștilor selectaţi

Programul FER-IRANZ se va întinde pe durata a trei săptămâni și are drept scop o dezvoltare accelerată a abilităţilor sportive și sociale ale rugbiștilor selectaţi. În prima parte, jucătorii vor petrece o săptămână împreună în București, acolo unde pe lângă pregătirea sportivă (nu doar rugbistică, dar și complementară) se va pune accentul pe dezvoltarea interpersonală, limba engleză și pregătirea de plecare în Noua Zeelandă. Partea a doua va cuprinde deplasarea și acomodarea în Noua Zeelandă (Auckland și Wellington), antrenamente și vizite. Partea a treia cuprinde programul de 7 zile în academia IRANZ (în Palmerston North), acolo unde tinerii vor experimenta unul dintre cele mai intense și mai profesioniste programe de dezvoltare a abilităţilor sportive și interpersonale alături de jucători din alte ţări și antrenori și mentori internaţionali. De altfel, IRANZ (Internaţional Rugby Academy of New Zeeland) este una dintre cele mai faimoase academii private de rugby din lume, una pe care, adesea, specialiștii o consideră ca un „Harvard al Rugby-ului”. A fost fondată în anul 2002 de foști jucători și antrenori All Backs și beneficiază de cele mai înalte programe, facilităţi și mentori pentru a ajuta tinerii jucători, cât și antrenorii să descopere tainele rugby-ului, dar și valorile sale. Jucătorii vor locui în campusul Universităţii Massey și se vor pregăti într-un centru construit special pentru All Blacks în 1999. Aceștia vor învăţa atât rugby, cât și elemente de nutriţie, recuperare, pregătire mentală și multe altele. Întregul cost al programului în București și Noua Zeelandă, mesele și transportul sunt acoperite de FER (Fundaţia Education Through Rugby).

În formularul de aplicaţie la acest proiect, humorenii au avut de făcut un eseu în limba engleză, pentru a li se testa cunoștinţele, toţi având nivel mediu spre ridicat la această limbă la care în prezent fac cursuri la Gura Humorului cu profesoara Ingrid Budu, special pentru a-și perfecţiona discursul și pentru a se obișnui cu aceentul neeozeelandez.