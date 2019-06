CSS Gura Humorului a pierdut primul meci de la turneul final al naţionalelor de juniori sub 16 ani

Rugby, juniori U16

În această săptămână, echipa de rugby juniori sub 16 ani a Clubului Sportiv Școlar din Gura Humorului se află la București, la turneul final al Campionatului Național. Alături de echipa pregătită de Andrei Varvaroi, Ștefăniță Rusu și Mihai Coca, în această fază s-a mai calificat din zona Moldovei CSȘ Bârlad, din zona Munteniei fiind patru echipe, LPS Constanța, CSA – CSS Steaua București, ACSOV Pantelimon București și CNAV-Dinamo București. Cele șase echipe au fost împărțite în două grupe, humorenii picând cu Steaua și Dinamo București. În prima etapă, dinamoviștii au câștigat duelul cu Steaua la patru puncte diferență, scor 17 – 13. Ieri, în a doua etapă a grupelor, humorenii au pierdut primul meci de la turneul final, 14 – 43, cu Steaua București și cel mai probabil vor lupta pentru locul cinci în ultima zi a competiției, deoarece o victorie cu punct bonus în ultimul meci din grupă, cu Dinamo București este puțin probabilă.

Rugbiștii humoreni au început bine meciul cu Steaua și au deschis scorul printr-un eseu al lui Darius Cristanov și o transformare fructificată de Daniel Varvaroi, dar au reușit acest lucru doar jumătate de repriză. Mai apoi au apărut greșeli în jocul lor, de care steliștii au profitat și au preluat conducerea, iar la pauză aveau deja un avantaj de 15 puncte, scor 22 – 7. În partea a doua, bucureștenii au reușit alte 21 de puncte, faă de numai șapte de partea humorenilor, printr-un eseu a lui Sebi Rusu și o transformare a lui Daniel Varvaroi.

„Am început bine acest meci și am condus jumătate de repriză, dar au apărut greșeli în jocul nostru și aproape de fiecare dată adversarii ne-au taxat. Am întâlnit o echipă mult mai organizată decât noi și asta pentru că noi suferim la capitolul prezență la antrenament, deoarece avem și juniori care sunt sub 15 ani, la generală, iar ceilalți sunt la liceu, iar acest lucru s-a simțit în evoluția noastră. Oricum, pentru noi este un câștig că suntem la turneul final și că jucătorii au avut o atitudine foarte bună în teren, chiar dacă scorul final este mai aspru decât realitatea din teren. Din păcate, în zona Moldova n-am avut adversari tari și n-am putut să progresăm așa cum ne-am fi dorit, față de zona Muntenia, unde echipele au avut parte de mai multe jocuri tari și asta s-a văzut și-n cealaltă grupă, unde cealaltă echipă din Moldova, Bârladul, a pierdut cu 0 – 43 meciul cu Constanța”, a explicat antrenorul Ștefăniță Rusu.

CSȘ Gura Humorului a început meciul cu Steaua cu un lot format din sportivii: Marian Robert Florea, Ștefan Pascu, Iulian Carpiuc, Sebastian Rusu, Alexandru Solomon, Mihai Hodeniuc, Sebastian Ursulescu, Leonard Gavriliu, Marian Popescu, Daniel Varvaroi, Răzvan Ungureanu, Robert Semiria, Marian Moroșanu, Darius Cristanov și Adrian Gogan în primul XV, dar și Alexandru Macovei, Cristian Andrioaiei, Cosmin Croiroru, Anton Lozniceru, Călin Nicolae, Mircea Filiociuc și Constantin Zelinschi.

Mâine, humorenii vor juca ultimul meci din grupă, cu Dinamo București, iar duminică, cel de clasament, cel mai probabil pentru locurile 5 – 6.

Rezultatele și programul turneului final

3 iunie

ora 10:00 Pantelimon – Bârlad (Grupa A) 15 – 7

ora 12:00 Steaua – CNAV Dinamo (Grupa B) 13 – 17

5 iunie

ora 10:00 LPS Constanța – Bârlad (Grupa A) 43 – 0

ora 12:00 Gura Humorului – Steaua (Grupa B) 43 – 14

7 iunie

ora 10:00 Pantelimon – LPS Constanța (Grupa A)

ora 12:00 CNAV/Dinamo – Gura Humorului (Grupa B)