Juniorii sub 17 ani de la CSȘ Gura Humorului au primit trofeul, medaliile și tricourile de campioni naţionali în faţa propriilor suporteri

Rugby

Sâmbătă, în ultima etapă a Campionatului Naţional de rugby juniori sub 17 ani, echipa Clubului Sportiv Școlar din Gura Humorului a fost premiată în faţa propriilor spectatori pentru performanţa de a câștiga pentru al treilea an consecutiv titlul de campioană naţională a României, după cele de la sub 15 și 16 ani. Tinerii rugbiști pregătiţi de antrenorul Andrei Varvaroi au făcut un sezon perfect, cu victorii pe linie, într-un campionat pe care l-au început mai greu, dar pe parcursul căruia au jucat din ce în ce mai bine și la finalul căruia au câștigat meritat un nou trofeu naţional. La acest moment festiv, primul care i-a felicitat pe campioni a fost primarul orașului Gura Humorului, Marius Ursaciuc.

„Este o generaţie de excepţie, cu sportivi de excepţie și antrenori de excepţie, totul la superlativ. În afară de a mă înclina în faţa voastră și faţa performanţelor voastre, mai mult nu pot să fac. De fapt pot să fac. După ce-am discutat cu doamna președintă de la Fundaţia Te Aud România, Gabriela Popescu, Primăria și Consiliul Local Gura Humorului vă va oferi puţină relaxare, adică o excursie de vreo trei zile într-o locaţie pe care o veţi stabili voi, campionii de astăzi, de mâine și de poimâine”, a spus primarul orașului Gura Humorului.

De câţiva ani, Fundaţia Te Aud România colaborează și sprijină Clubul Sportiv Școlar Gura Humorului, iar de anul trecut a pus umărul la înfiinţarea echipei de seniori, Rugby Club Gura Humorului.

„Fundaţia Te Aud România dezvoltă în parteneriat cu CSȘ Gura Humorului un program de burse sportive și mentorat. Cel mai important lucru de subliniat este faptul că nu ne propunem să formăm doar sportivi, ci vrem să formăm oameni cu caractere. Sper că acești copii vor ajunge peste 15 ani la naţionala României. În vara anului trecut am înfiinţat RC Gura Humorului, cu un lot de 40 de jucători, club care se vrea o continuitate a CSȘ Gura Humorului. Asta pentru că odată ce acești copii terminau junioratul, le era foarte greu să-și continue cariera sportivă. Titlul de campioni naţionali la juniori sub 17 ani vine după multă muncă, cu mult efort, cu probleme, dar și scăpări, deoarece nu e ușor să combini școala cu antrenamentele, orele de mentorat și cu tot ce facem aici. Vreau să le spun juniorilor că nu sunt campioni doar în terenul de rugby, ci și-n afara lui și atitudinea lor trebuie să arate acest lucru” a spus președinta Fundaţiei Te Aud România, Gabriela Popescu.

Juniorii humoreni au primit și trei premii individuale

La festivitatea de premiere, pe lângă medaliile, trofeul și tricourile de campioni, humorenii au primit și trei premii individuale. Astfel, Alin Conache a fost desemnat cel mai tehnic jucător, Vlăduţ Sidău – cel mai bun jucător defensiv și Ciprian Nichitean a fost declarat jucătorul sezonului.

Antrenorul Andrei Varvaroi și-a felicitat elevii pentru această performanţă și speră ca aceștia să se regăsească în echipa de seniori a orașului.

„Am reușit pentru al treilea an consecutiv să ieșim campioni naţionali. Și asta cu trei etape înainte de finalul sezonului și cu victorii pe linie, ceea ce este un lucru extraordinar. Atunci când gândeam că o să fie un an de tranziţie, atunci băieţii s-au mobilizat. Ideea era să evoluăm, ca acești copii să nu se piardă și să se regăsească la nivel de seniori când termină junioratul. Noi punem școala pe primul loc, apoi activitatea rugbistică. Mă bucură că nu s-au pierdut jucători. Regăsim aceiași jucători pe care îi aveam aici de la 15 ani. Vreau să-i felicit pentru performanţă și să le transmit că a fi campion naţional nu înseamnă a fi un bun sportiv, înseamnă a fi un bun om în societate. Cred că putem continua această muncă până la vârsta de 19 ani, apoi să facem tranziţia la echipa de seniori, căreia să-i influenţeze parcursul” a spus antrenorul echipei CSȘ Gura Humorului, Andrei Varvaroi.

În acest sezon, CSȘ Gura Humorului a folosit un lot format din sportivii: Ștefan Ajităriţei, Ioan Antonesi, Alexandru Bandol, Mihnea Barău, Ionuţ Bârsan, Gabriel Bivol, Alexandru Buhăiescu, Ilie Cătună, Robert Cioltan, Adrian Cojocariu, Alin Conache, Claudiu Cuciureanu, Mihai Daraban, Marian Floriștean, Alexandru Gârda, Alex Limbosu, Andrei Mureșan, Ciprian Nichitean, Laurenţiu Pojar, Vlăduţ Sidău, Alexandru Tucaliuc, Vlăduţ Țurcanu, Alexandru Ursache, Mircea Ursache, Sebastian Vasilovici, Alexandru Davidou și Irinel Legean.

Seniorii echipei RC Gura Humorului au fost felicitaţi pentru locul cinci în Divizia Naţională

În cadrul festivităţii de premiere s-au acordat și șase plachete individuale pentru jucătorii echipei de seniori RC Gura Humorului, după cum urmează: căpitanul Alex Vaman – cel mai tehnic jucător, Lucian Zup – cel mai popular jucător, Sergiu Michiduţă - jucătorul cu cele mai multe minute jucate, Cătălin Deliu – jucătorul sezonului, Ștefăniţă Rusu – cel mai implicat manager, Andrei Varvaroi – cel mai implicat antrenor. La primul sezon competiţional după înfiinţare, seniori humoreni au reușit să se califice în play-off-ul Diviziei Naţionale și să termine pe locul cinci din zece echipe în eșalonul secund.

„Pot să spun că a trebuit să aștept 23 de ani pentru a avea șansa de a juca acolo unde mi-am dorit cel mai mult, acasă. Mai mult decât atât, am avut impresia că această echipă a dezmorţit și orașul nostru, dovadă fiind numărul ridicat de spectatori de la meciurile de acasă. Nu credeam că așa ceva ar fi posibil, dar pentru unii colegi această echipă a reprezentat acel plus de motivaţie care i-a făcut să se întoarcă de peste hotare și să evolueze alături de noi.

Se știe că nici un început nu este ușor, iar noi n-am făcut excepţie. Suntem un club mic, într-un oraș mic, cu resurse limitate, și totuși împreună cu colegii mei am reușit să ne depășim condiţia și să fim una dintre revelaţiile acestui campionat. Sezonul extraordinar reușit la prima participare ne face mândri de munca noastră, dar în același timp creează așteptări mai mari pe viitor de la sportivi, suporteri și fără îndoială de la sponsori. Sunt mândru că fac parte, alături de Gabriela Popescu și Andrei Varvaroi, din echipa care a pus bazele și care a coordonat acest proiect și am reușit să ducem la bun sfârșit un an plin de provocări”, a explicat managerul jucător al echipei de seniori, Ștefăniţă Rusu. Managerul humorenilor a ţinut să le mulţumească și celor care au fost și sunt alături de echipă.

„Mulţumesc celor care au crezut în noi de la început: DHL Expres România, BCR România, Fundaţia Te Aud România, CSȘ Gura Humorului și Primăria Gura Humorului, fără de care iniţierea acestui proiect nu era posibilă. De asemenea trebuie să le mulţumesc și celor care s-au asociat ulterior echipei de susţinători: domnul George Straton, Raitar, CMB Bucovina, Albertemma. Sper ca pe viitor rezultatele din acest sezon să ne ajute să aducem alături de echipă cât mai mulţi susţinători.

Sprijinul de care am beneficiat necondiţionat în acest an ne dă speranţe să credem că suntem pe drumul cel bun și că acesta este doar începutul unui proiect de succes. Avem dreptul să visăm frumos către un viitor cu rezultate excepţionale. Viitorul aparţine generaţiilor mai tinere, acestor campioni pe care îi avem deja în ograda noastră, dar e nevoie de susţinerea noastră, a tuturor, și depinde doar de noi să privim cu realism situaţia prezentă și să venim cu soluţii pentru ca-n anii ce vor urma aceștia să performeze pentru noi și nu pentru alţii, cum s-a întâmplat cu campionii noștri din generaţiile trecute”, a mai declarat Ștefăniţă Rusu.