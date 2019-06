Tenis de câmp

Printre picăturile de ploaie s-au disputat ieri patru meciuri în Cupa Monitorul. Pentru astăzi se anunță tot vreme noroasă, așa că în program se află doar două partide.

La competiția din acest an participă 192 concurenți, însă unii dintre ei au ales să se înscrie la două categorii, astfel că tabloul de concurs numără 227 de competitori. Nu mai puțin de 800 de meciuri va cuprinde maratonul din 2019 al Cupei Monitorul.

Întrecerea în sine este structurată pe mai multe categorii, în funcţie de nivelul de joc al fiecăruia şi de vârstă. În interiorul Cupei Monitorul vor exista practic zece competiţii distincte: Secundară minus 40 de ani, Secundară plus 40 de ani, Principală minus 40 de ani, Principală 40-50 de ani, Principală plus 50 de ani, Elită minus 40 de ani, Elită plus 40 de ani, Veterani plus 60 de ani, Veterani plus 65 de ani și Veterani plus 70 de ani.

Rezultate înregistrate ieri în Cupa Monitorul:

Oliver Buzec – Tiberiu Nichifor Secundară, +40, Grupa B Baza Unirea 0-6, 2-6 Bogdan Bosancu – Claudiu Marasin Secundară, -40, Grupa B Baza Unirea 0-6, 1-6 Nicu Costrîș – Marian Rebei Secundară, +40, Grupa B Baza Unirea 6-0, 6-0 Andrei Carpiuc – Florin Poenari Secundară, -40, Grupa A Baza Unirea 0-6, 1-6

Programul zilei de astăzi: