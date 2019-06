Fotbal

Echipa națională de juniori Under 16 a României va participa în intervalul 9 iunie – 18 iunie la un stagiu de pregătire în Japonia, prilej cu care micii tricolori vor disputa și trei meciuri test în compania reprezentativelor similare ale Mexicului, Nigeriei și țării gazdă. Pe lista celor 22 de jucători convocaţi de selecţionerul Adrian Văsâi pentru această acțiune se află şi suceveanul Sebastian Nechita. Mijlocașul grupării Juniorul Suceava este, de altfel, un jucător de bază al echipei, acesta reușind să marcheze mai multe goluri în ultimul an pentru reprezentativa Under 16 a României, în confruntările cu Republica Moldova, Emiratele Arabe Unite, Macedonia și Polonia.

Generaţia tricolorilor născuţi în 2003, care de la 1 iulie vor avansa la categoria de vârstă U17, va debuta în preliminariile EURO 2020 dedicat juniorilor sub 17 ani în toamnă. România face parte dintr-o grupă alături de Rusia, Elveţia şi San Marino. Partidele vor fi găzduite de ţara noastră.

Programul este următorul: România – Elveţia (24 octombrie 2019), Rusia – România (27 octombrie 2019), San Marino – România (30 octombrie 2019).

Primele două clasate din fiecare cele 13 grupe de calificare vor merge mai departe, alături de cele mai bune 4 locuri trei, la Turul de Elită, ultima rundă înaintea Campionatului European. La turneul final din 2020, găzduit de Estonia, pe lângă ţara gazdă se vor califica învingătoarele din cele 8 grupe de la „Elită”, plus cele mai bune 7 ocupante ale locurilor secunde.