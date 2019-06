Box - Juniori

Nu mai puțin de 500 de sportivi din 45 de țări participă în aceste zile, la Galați, la Campionatul European de box de juniori. Între cei 13 pugiliști care reprezintă țara noastră la această importantă competiție se află și Cristian Măzăreanu, în vârstă de 15 ani și jumătate, legitimat la CSM Suceava. Sportivul antrenat de Andu Vornicu a reușit un parcurs excelent, izbutind să devină vicecampion european al categoriei 46 de kilograme. După ce a trecut pe rând de campionii Poloniei și Angliei, Cristian a dispus în semifinală de reprezentantul Germaniei, Malik Shadalov, un pugilist foarte bine cotat. În meciul decisiv pentru titlul continental Măzăreanu a luptat de la egal la egal cu ucrainianul Danylo Dryzhak, arbitrii decizând însă în favoarea adversarului.

„Este o performanță foarte mare pentru boxul sucevean, la care visez încă din urmă cu trei ani, când am început să scoatem capul la întrecerile naționale. Nu pot însă să nu am și o undă de regret, pentru că acum îmi dau seama că se putea obține chiar mai mult. De altfel, Cristi este un pic dezamăgit de decizia arbitrilor, pentru că a simțit în ring că a fost mai bun decât ucrainianul. Și nu doar el a constatat acest lucru, ci toată lumea prezentă în sală. Am încercat să îl consolez, l-am felicitat pentru modul în care a boxat și l-am asigurat că va mai ajunge în postura de a mai lupta pentru un titlu european dacă va rămâne la fel de serios și de dedicat.

Una peste alta, mă bucur enorm pentru această performanță, care reprezintă rezultatul muncii depuse de acest tânăr sportiv de mare caracter. Cristi este un om de calitate, cum și-ar dori fiecare antrenor. Se pregătește la sânge, respectă la virgulă programul impus, și are mare grijă de el în timpul liber”, a declarat antrenorul Andu Vornicu.