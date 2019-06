Tenis de câmp

Chiar dacă sâmbătă a plouat torențial, în ultimele două zile s-au disputat nu mai puțin de 15 meciuri în Cupa Monitorul. Dintre acestea, doar două au avut nevoie de set decisiv și s-au încheiat cu victorii pentru Robert Darea și Vasile Belciug.

La competiția din acest an participă 192 concurenți, însă unii dintre ei au ales să se înscrie la două categorii, astfel că tabloul de concurs numără 227 de competitori. Nu mai puțin de 800 de meciuri va cuprinde maratonul din 2019 al Cupei Monitorul.

Întrecerea în sine este structurată pe mai multe categorii, în funcţie de nivelul de joc al fiecăruia şi de vârstă. În interiorul Cupei Monitorul vor exista practic zece competiţii distincte: Secundară minus 40 de ani, Secundară plus 40 de ani, Principală minus 40 de ani, Principală 40-50 de ani, Principală plus 50 de ani, Elită minus 40 de ani, Elită plus 40 de ani, Veterani plus 60 de ani, Veterani plus 65 de ani și Veterani plus 70 de ani.

Rezultate înregistrate sâmbătă și duminică în Cupa Monitorul:

Costel Chelariu – Sorin Maciuc Elită, +40, Grupa A Baza Unirea 6-3, 6-1 Dumitru Negru – Vlad Grigoriu Veterani, +60, Grupa A Baza Unirea 6-3, 7-6 Maya Rotari – Robert Barbă Secundară, -40, Grupa C Baza IRE 4-6, 6-7 Titel Chetraru – Iluță Cocriș Veterani, +65 Grupa A Baza IRE 6-2, 6-1 Costel Chelariu – Mihai Vieriu Elită, +40, Grupa A Baza Unirea 6-3, 6-1 Irinel Nanu – Mircea Ovadiuc Elită, +40, Grupa B Baza Unirea 6-2, 6-3 Robert Darea – Corneliu Morari Secundară, +40, Grupa C Baza Unirea 2-6, 6-2, 6-1 Ștefan Morari – George Crăciunescu Secundară, -40, Grupa A Baza Unirea 1-6, 2-6 Ionel Șuiu – Bogdan Filote Secundară, -40, Grupa F Baza Unirea 7-5, 6-2 Octavian Lissov – Sandrinio Neagu Principală, +40, Grupa E Baza Unirea 6-3, 6-1 Iulian Matache – Adrian Chidinciuc Secundară, -40, Grupa F Baza Unirea 4-6, 1-6 Alin Leuciuc – Alex Năstasă Elită -40, Grupa C Baza Unirea 3-6, 6-7 Doru Iacob – Dănuț Moroșan Secundară, +40, Grupa D Baza IRE 4-6, 1-6 Sergiu Ceucă – Bogdan Marasin Elită -40, Grupa A Baza IRE 1-6, 1-6 Vasile Belciug – Paul Marincuța Secundară, +40, Grupa A Baza IRE 3-6, 7-5, 6-4

Programul zilei de astăzi: