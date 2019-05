Rugby

Sâmbătă, de Ziua Copilului, stadionul Tineretului din Gura Humorului va găzdui un moment festiv şi de sărbătoare pentru rugby-ul din oraş, zonă şi judeţ. Mai exact va avea loc o ceremonie de premiere a performanţelor sportive rugbistice ale echipelor din oraş. Acţiunea este dedicată în special echipei de juniori sub 17 ani, care a reuşit să câştige pentru al treilea an consecutiv titlul de campioană a României, după cele de la sub 15 şi 16 ani, din 2017 şi 2018.

Tinerii rugbişti humoreni, pregătiţi de antrenorul Andrei Varvaroi, vor primi din partea Federaţiei Române de Rugby tradiţionalele tricouri de campioni ai României, medaliile şi trofeul mult râvnit. Echipa humoreană a reuşit această performanţă la capătul unui sezon perfect, cu 14 victorii în tot atâtea meciuri disputate. La aceeaşi festivitate vor fi premiaţi şi rugbiştii echipei de seniori Rugby Club Gura Humorului, care s-au clasat pe locul cinci din 10 în Divizia Naţională de seniori, la prima participare de la înfiinţarea acestui nou club. Această acţiune este organizată de Clubul Sportiv Şcolar din Gura Humorului, Fundaţia Te Aud România, Rugby Club Gura Humorului, cu sprijinul DHL, BCR România şi al Primăriei Gura Humorului. Humorenii îşi doresc să mai organizeze în acest an o astfel de premiere, dacă echipa de juniori sub 16 ani va câştiga o medalie la turneul final al Campionatului Naţional.

Susţinătorii echipei din ţară şi din străinătate au cumpărat pentru echipele din Gura Humorului materiale sportive de aproximativ 2.000 de lei

În urma unui apel făcut de rugbiştii humoreni pe Facebook, susţinătorii acestui sport din zonă, aflaţi acasă sau în străinătate, foşti sportivi, dar şi iubitori ai rugby-ului au format un grup prin care intenţionează să ajute juniorii şi seniorii de la CSŞ şi RC Gura Humorului. La prima strigare, grupul de susţinere a strâns 2.000 de lei, cu care s-au cumpărat materiale sportive de antrenament şi de joc (veste reversibile, mingi, ghete şi altele materiale folositoare la antrenament şi recuperare).

„Ne bucurăm că s-a format acest grup de susţinători, din zonă, din ţară şi din străinătate, care încearcă într-o manieră transparentă să strângă bani şi să cumpere materiale sportive pentru juniorii şi seniorii noştri. Ei vor să-şi păstreze anonimatul şi colaborează cu mine, pentru a cumpăra exact ce ne trebuie, materiale pe care le vom folosi toţi jucătorii, la antrenamentele de pe teren şi la cele din sala de forţă. Este un început în care s-au cumpărat materiale de 2.000 de lei, susţinătorii arătându-şi intenţia de a mări acest grup şi de a continua astfel de acţiuni pentru care le mulţumim”, a explicat managerul jucător al echipei de seniori RC Gura Humorului, Ştefăniţă Rusu.