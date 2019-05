Handbal

Unul dintre cei mai importanţi handbalişti ai echipei Universităţii Suceava, Gabriel Burlacu, s-a despărţit de echipa locală, după nouă ani consecutivi în care a îmbrăcat tricoul universitarilor. În vârstă de 25 de ani, handbalistul ce a jucat pe mai multe posturi, inter, pivot sau centru, a ajuns la o înţelegere cu Steaua Bucureşti, după ce a avut mai multe oferte de la echipe din primele opt în Liga Naţională în acest sezon. Gabi Burlacu va lucra în continuare cu antrenorul Ovidiu Mihăilă, tehnician pe care-l cunoaşte bine, după ce a lucrat cu el la naţionala de tineret a României.

„După 10 ani petrecuţi la Suceava, din care nouă la seniori, am decis să fac un pas înainte în cariera mea, la o echipă de top din Liga Naţională, unde voi avea alte obiective, mult mai îndrăzneţe. Am ales Steaua şi pentru că voi lucra din nou cu Ovidiu Mihăilă, cu care am mai colaborat la naţională. În plus, cei de la Steaua m-au dorit şi-n 2013, dar mai ales în 2015, când s-a destrămat echipa suceveană, dar atunci am decis să rămân la Universitatea, chiar dacă am jucat în eşalonul secund. Îmi pare rău că unii oameni din Suceava m-au făcut trădător, dar înainte de a face astfel de afirmaţii ar trebui să se gândească că-n 2015 n-am părăsit echipa, chiar dacă aveam oferte pe mult mai mulţi bani, iar în ultimul sezon, după părerea mea, am jucat mai bine în a doua parte decât la început”, a explicat Gabriel Burlacu.

Handbalistul din Dorohoi a fost unul dintre cei care au pus umărul la obţinerea celor trei titluri naţionale universitare câştigate de echipa Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, dar şi la titlul european şi medalia de bronz obţinută anul trecut.

Gabriel Burlacu a fost adus la CSU de la Centrul Naţional Olimpic de Excelenţă de la Sighişoara de antrenorul Petru Ghervan

Gabriel Burlacu a început handbalul la Şcoala Nr. 5 din Dorohoi, iar la 14 ani a jucat un turneu pentru LPS Botoşani şi mai apoi a fost selectat la un trial pentru Centrul Naţional Olimpic de Excelenţă de la Sighişoara. În anul 2009 a fost adus la Clubul Sportiv Universitatea Suceava de antrenorul Petru Ghervan, iar un an a evoluat pentru Liceul cu Program Sportiv Suceava. În anul 2010 a fost promovat şi la echipa a doua a Universităţii, jucând în paralel şi pentru LPS. În 2012, la 17 ani şi ceva, Gabriel Burlacu a debutat la prima echipă a Universităţii pentru care a jucat până-n această vară, fiind unul dintre cei mai buni handbalişti universitari în această perioadă.

„Am petrecut 10 ani foarte frumoşi la Suceava, o perioadă în care am crescut, m-am format ca handbalist şi ca om, fiind ca a doua casă pentru mine. Îmi pare rău că plec în această situaţie şi cred că este o soluţie prea radicală demisia staff-ului şi în special a antrenorului Adrian Chiruţ, deoarece vina pentru retrogradare nu a fost doar a lui, ci şi a noastră, dar şi a altor factori, mai ales c-am avut un sezon mult mai greu decât precedentele, ţinând cont şi de ce buget am avut faţă de alte echipe. Le mulţumesc tuturor colegilor de echipă, antrenorilor, şi-n special domnului Petru Ghervan, care a avut încredere şi m-a adus la 14 ani la Suceava, Universităţii, Primăriei şi Consiliului Local, dar şi suporterilor, care meci de meci au fost alături de noi, indiferent de rezultate, şi care sper să nu-şi piardă încrederea că Suceava va reveni în Liga Naţională”, a explicat Gabriel Burlacu. Acesta a mai adăugat că-şi doreşte în primul rând să fie sănătos, deoarece în ultimii patru ani a avut ceva probleme cu accidentările şi nu a putut să fie tot timpul la capacitate maximă la antrenamente şi la jocuri.

Gabriel Burlacu a debutat la lotul naţional de juniori în anul 2010 şi a participat la mai multe campionate europene şi mondiale de juniori şi tineret, iar în 2017 a fost convocat pentru prima dată la lotul de seniori, unde a fost de mai multe ori şi unde speră să revină.

În această vară, 10 dintre jucătorii Universităţii sunt la final de contract, o parte dintre ei fiind pe picior de plecare la alte echipe. Astfel, pe lângă Bogdan Baican, care a plecat la Timişoara, Adi Târzioru la CSM Bacău şi Gabriel Burlacu la Steaua, din surse neoficiale se pare că băimăreanul Cătălin Costea va pleca acasă, la Baia Mare, Dorin Dragnea la CSM Făgăraş, Mihai Sandu la Călăraşi, ceilalţi fiind Golubovic, Iulian Andrei, Alin Petrea şi Florin Ciubotariu.