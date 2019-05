Handbal

Unul dintre cei mai buni jucători ai Universității Suceava, interul Adrian Târzioru, își va continua cariera tot în Liga Națională de handbal, la CSM Bacău, echipă cu care a ajuns la o înțelegere pe o perioadă de două sezoane, asta după ce Suceava a retrogradat în Divizia A. Aflat la final de contract cu echipa CSU, interul stânga, în vârstă de 26 de ani, împliniți zilele trecute, a avut mai multe oferte de la șapte echipe din primul eșalon, cu trei dintre ele ajungând la un consens și-n privința banilor. Până la urmă, Adi Târzioru a ales echipa CSM Bacău, echipă ce a avut și ea o cădere în anii trecuți, dar și-a revenit și are planuri mari în sezoanele ce urmează.

„Am avut mai multe oferte, dar până la urmă am ales Bacăul, pentru că m-a convins proiectul lor de viitor, iar în plus, băcăuanii m-au dorit și când eram la Târgu Jiu. Am petrecut la Suceava mulți ani frumoși alături de această echipă și alături de niște colegi minunați, cărora le mulțumesc pentru tot ce-au făcut pentru mine, dar și suporterilor minunați ce-au fost trup și suflet alături de noi. În continuare îmi doresc să fiu sănătos și joc cât mai bine pentru noua echipă, cu care, de ce nu, să ne batem la un loc de cupe europene, iar în plus îmi doresc să ajung din nou la lotul național”, a explicat interul stânga Adrian Ștefan Târzioru.

Adrian Târzioru a început handbalul la vârsta de 12 ani, la Liceul cu Program Sportiv din Botoșani, iar mai apoi a ajuns la LPS Piatra Neamț, în clasa a 11-a transferându-se la Liceul cu Program Sportiv din Suceava. În anul 2010, la vârsta de 17 ani, Târzioru a ajuns la echipa Universității Suceava, pentru care a evoluat cinci ani, perioadă în care a crescut foarte mult în valoare, ajungând unul din titularii la linia de 9 metri, dar și la lotul național de tineret, în anul 2012. În anul 2015, când echipa a retrogradat, iar clubul s-a desființat și a pierdut nu mai puțin de 16 jucători, Adi Târzioru a ajuns la Energia Pandurii Târgu Jiu pentru un sezon, campionat în care a jucat Super Cupa României, dar și-n Cupa EHF. În 2016, Târzioru a revenit la Universitatea Suceava, pentru care a evoluat în ultimele trei sezoane.

În această vară, 10 dintre jucătorii Universității sunt la final de contract, o parte dintre ei fiind pe picior de plecare la alte echipe. Astfel, pe lângă Bogdan Baican, care a plecat la Timișoara, din surse neoficiale se pare că Gabriel Burlacu are șanse să ajungă la Steaua, Cătălin Costea, acasă, la Baia Mare, Adrian Târzioru s-a înțeles cu CSM Bacău, Dorin Dragnea la CSM Făgăraș, Mihai Sandu la Călărași, ceilalți fiind Golubovic, Iulian Andrei, Alin Petrea și Florin Ciubotariu.