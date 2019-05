Volei, speranţe

Echipa de volei speranţe (juniori III) a Clubului Sportiv Şcolar „Nicu Gane” din Fălticeni a participat zilele trecute la turneul final al Campionatului Naţional, ultimă fază în care a terminat pe locul 5 pe ţară. Până la turneul final, echipa pregătită de antrenorul Ionel Ciocan a avut un parcurs foarte bun, calificându-se în fazele următoare de două ori, de pe locul I, din serie şi de la turneul semifinal. În primul meci din grupele finale, fălticenenii au evoluat împotriva gazdelor de la CSŞ Blaj şi au pierdut cu 1 – 3 la seturi, după primele două acte în care antrenorul Ionel Ciocan a menţionat că arbitrii au greşit în favoarea adversarilor nu mai puţin de 22 de puncte, 10 în primul şi 12 în al doilea. După acest meci, psihicul fălticenenilor a scăzut foarte mult, dovadă fiind şi înfrângerile din celelalte două meciuri cu 0 – 3 în compania unor echipe pe care în acest sezon le-a învins fără probleme, CSŞ Buzău şi LPS Bistriţa. În meciul de clasament pentru locurile 5 – 8, elevii lui Ionel Ciocan au trecut cu scorul de 3 – 2 la seturi de CSŞ Botoşani, iar mai apoi în ultima partidă, cea pentru locurile 5 – 6, s-a impus în faţa Buzăului, cu care a pierdut în grupe, scor 3 – 1 la seturi.

„Din păcate, în meciul cu gazdele din Blaj arbitrii au greşit 22 de puncte în primele două seturi în favoarea adversarului, iar acest lucru ne-a dat peste cap în meciurile ce-au urmat. Jucătorii noştri au picat psihic şi au jucat cu frică mai apoi, iar de aceea am fost nevoit să improvizez şi am pierdut cu două echipe pe care le-am învins până la turneul final. Am mers foarte bine până la turneul final şi ne-am dorit o medalie, pe care cu siguranţă o câştigam dacă nu eram dezavantajaţi în meciul cu gazdele de la Blaj. În cei cinci ani de când pregătesc această generaţie n-am pierdut aşa cum am făcut-o aici şi sper c-am învăţat ceva, trecând peste instabilitatea specifică acestei vârste. Din campionatul viitor vom fi la juniori II şi sper să stăm mult mai bine la capitolul psihic, deoarece avem o generaţie bună de jucători, ce pot mult mai mult”, a explicat antrenorul Ionel Ciocan.

CSŞ „Nicu Gane” Fălticeni a folosit în acest campionat un lot format din sportivii: Cezar Ciubotariu, Ciprian Solcan, Teodor Macavei, Mihnea Ciocan, Răzvan Mogage, Eduard Toader, Pavel Coţovanu, Emanuel Corduneanu, Sabin Călugăriţa, Gabriel Romanică, Vlad Lungu, Sabin Hortopeanu, Robert Marian, Leonard Oanea şi Sebastian Aciobăniţei.