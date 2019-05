Handbal

Echipa de juniori III a Clubului Sportiv Universitar din Suceava, formată majoritar din elevi ai Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă” Suceava, este noua campioană naţională la handbal masculin. Handbaliştii pregătiţi de antrenorii Vasile Boca şi Ioan Tcaciuc au cucerit medaliile de aur, după ce au câştigat turneul final organizat în perioada 22 – 26 mai, la Sala “Romeo Iamandi” din Buzău.

Formaţia suceveană a câştigat într-o manieră categorică grupa din care a făcut parte, cu trei victorii în trei meciuri: 58 – 32 cu Liceul “Liviu Rebreanu” Turda, 42 – 27 cu Academia Minaur Baia Mare şi 66 – 32 cu Unirea Sânnicolau Mare. În semifinale, handbaliştii au dat peste CSM Bacău, grupare pe care au învins-o la nu mai puţin de 12 goluri diferenţă, scor 45 – 33, după ce pauza consemna 26-17.

Ajunsă în finala pentru aur, CSU Suceava şi-a adjudecat titlul naţional după ce s-a impus în faţa echipei puternicului club CSM Bucureşti, la o diferenţă de zece goluri, scor 41 – 31. Daniel Stanciuc şi compania au tranşat soarta partidei în ultimul sfert al primei reprize, când au dus scorul de la 9 - 7 la 25 - 16 la pauză.

„Suntem cu toţii foarte fericiţi la finalul unui sezon perfect, în care am înregistrat 27 de victorii din 27 de jocuri. Nu cred că putea exista un final mai fericit ca acesta, în care am învins în finala mare echipa celui mai bogat club din România, CSM Bucureşti, la o diferenţă de 10 goluri. Băieţii s-au comportat profesionist pe durata întregului turneu, şi-au dorit extrem de mult acest titlu, unii dintre ei forţându-şi puterile peste limite şi jucând cu probleme de sănătate. Acest lucru cred că spune multe despre caracterul lor, toţi fiind nişte adevăraţi luptători. Le mulţumesc din suflet pentru atitudinea cu care au abordat acest turneu şi pentru faptul că la începutul anului competiţional, atunci când am stabilit ca obiectiv o medalie naţională, au înţeles că aceasta nu poate fi obţinută decât printr-un devotament crescut faţă de muncă şi disciplină. Dacă uneori mai aveau unele îndoieli privind drumul spre marea performanţă, acum sunt convins că au înţeles cu toţii care este acesta. Începând de astăzi suntem juniori II, iar aici cu siguranţă ne vom propune noi obiective de performanţă. Pe parcursul turneului am fost susţinuţi de o frumoasă galerie formată din părinţi, lucru pentru care le suntem foarte recunoscători! Vreau să mulţumesc pentru tot sprijinul acordat domnului profesor Petru Ghervan, coordonatorul acestui proiect, colegilor de la echipele de seniori, Ioan Tcaciuc, Adi Chiruţ şi Andrei Iulian, care au fost alături de noi şi ne-au sprijinit pe durata întregului sezon”, a spus antrenorul sucevean, Vasile Boca.

Universitarii suceveni au câştigat şi cinci premii individuale, Daniel Stanciuc fiind declarat cel mai bun jucător al turneului şi cel mai bun centru

La festivitatea de premiere de la final, oficiată chiar de preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Alexandru Dedu, pe lângă medaliile de campioni, sucevenii au câştigat şi cinci premii individuale prin Daniel Stanciuc (cel mai bun jucător al turneului şi cel mai bun centru), Dragos Padovei (cel mai bun portar), Alexandru Reuţ (cel mai bun inter stânga) şi Alex Focşăneanu (cel mai bun pivot).

CSU Suceava a mizat la turneul final pe următorul lot de jucători: Marian Zariţchi, Claudiu Stejar, Ionuţ Fetcu, Alexandru Reuţ, David Hariton, Alexandru Focşăneanu, Dragoş Podovei, Andrei Raţă, Adi Hreceniuc, Cătălin Mujdei, Codrin Dascălu, Daniel Stanciuc, Rareş Florescu, Ioan Huţuleac şi Ionuţ Nichitean. Antrenori: Vasile Boca şi Ioan Tcaciuc. Coordonator tehnic: Petru Ghervan, Kinetoterapeut: Andrei Macovei.

„Vreau să mulţumesc în mod deosebit conducerii CSU Suceava, domnului director Sorin Raţă, care susţine în mod necondiţionat toate activităţile grupelor de copii şi juniori din cadrul clubului. În fiecare sezon se fac eforturi mari ca pe lângă echipele de seniori să avem asigurate şi calendarele competiţionale pentru juniori. Sperăm ca-n viitorul apropiat eforturile să fie răsplătite prin trecerea cât mai multor juniori proprii valoroşi la echipele de seniori”, a completat antrenorul Vasile Boca.

Handbaliştii campioni de la CSU Suceava fac parte din proiectul „Readucerea handbalului în şcoală”, iniţiat de Petru Ghervan în 2014, la Şcoala „Ion Creangă’’

În anul 2014 a luat naştere proiectul numit „Readucerea handbalului în şcoală’’, coordonat de către decanul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Petru Ghervan. Atunci, la Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava au fost iniţiate primele grupe de copii, ce au participat la diverse turnee de minihandbal. Un rol determinant în dezvoltarea acestui proiect l-a avut directorul şcolii sucevene de la acea vreme, Constantin Mărgineanu, cel care şi-a dorit performanţă pe toate planurile la şcoala din cartierul Obcini, punând la dispoziţia CSU condiţiile cele mai bune pentru desfăşurarea antrenamentelor. Acest proiect continuă să se dezvolte prin sprijinul acordat de către actualul director al şcolii, Luminiţa Martiniuc.

„Mulţumim conducerii Şcolii Gimnaziale <Ion Creangă> Suceava pentru tot sprijinul acordat în buna desfăşurare a activităţilor clubului, precum şi tuturor colegilor de la catedra de educaţie fizică şi sport. Majoritatea sportivilor provin din această şcoală, unde în ultimii ani handbalul a înregistrat rezultate deosebite la nivel naţional”, a mai zis antrenorul Vasile Boca.

Din anul 2015 generaţia care a câştigat anul acesta titlul naţional avea să fie în mod constant o echipă puternică la turneele finale, înregistrând următoarele rezultate: sezon 2014/2015 - loc 2 minihandbal, sezon 2015/2016 - locul V la juniori IV, sezon 2016/2017 - locul 3 la juniori IV, sezon 2017/2018 - locul 8 la juniori III.

În momentul de faţă la CSU Suceava sunt legitimaţi peste 100 de copii pregătiţi de către antrenorii Vasile Boca, Daniel Ionasciuc şi Ionuţ Hariton.

Sezonul următor clubul ar urma să înscrie în campionatele naţionale grupele de juniori II, III, IV şi minihandbal.