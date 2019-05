Handbal

După trei ani consecutivi în Liga Naţională de handbal, din păcate echipa Universităţii Suceava a retrogradat în eşalonul secund. Miercuri seară, echipa a câştigat în faţa propriilor suporteri în ultima etapă a play-out-ului, dar era deja picată în Divizia A înaintea acestei runde. În urma acestui eşec, ieri dimineaţă a avut loc o şedinţă a Consiliului de Administraţie al Clubului Sportiv Universitar din Suceava, la care au fost prezenţi şi principalii finanţatori ai echipei de handbal, reprezentantul Primăriei Suceava, primarul Ion Lungu, rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Valentin Popa, şi antrenorul Adrian Chiruţ. După discuţiile avute ieri, tehnicianul studenţilor a hotărât ca-n zilele ce urmează să-şi depună demisia din funcţia de antrenor principal al echipei, chiar dacă nimeni nu i-a cerut direct acest lucru.

„Trebuie să-mi asum acest eşec şi această retrogradare, şi de aceea zilele ce urmează o să-mi depun demisia, chiar dacă nu mi-a cerut-o nimeni, în mod direct. Vreau să le mulţumesc jucătorilor cu care am lucrat în aceşti trei ani, o perioadă în care nu ne-a fost uşor, mai ales că trebuia să joace la acelaşi nivel chiar dacă uneori aveau restanţe de şase luni de zile. Le mulţumesc şi suporterilor care au fost alături de noi tot timpul, chiar şi-n deplasări”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ.

Primăria şi Consiliul Local Suceava rămân alături de echipă în lupta pentru promovarea în Liga Naţională

Primarul Ion Lungu a declarat că, oriunde în lume, la un eşec antrenorul este sacrificat, chiar dacă echipa este vinovată, iar acest film l-am trăit şi-n anul 2015.

„Din păcate, am mai întâlnit o dată filmul ăsta. În 2015, când a retrogradat echipa, a reuşit să intre din nou în Liga Naţională – sper să se întâmple şi de această dată la fel. Noi ne-am făcut datoria, am fost primii din ţară care am aprobat bugetul, pe 4 aprilie, tocmai din acest considerent, să putem ajuta sportul. Anul acesta, din cei 1,5 milioane de lei alocaţi, le-am dat 200.000 de lei, acordarea banilor făcându-se eşalonat în buget. Anul trecut le-am achitat în totalitate suma de 1,2 milioane de lei”, a spus edilul sucevean.

Ion Lungu a anunţat că nu are de gând să lase echipa fără finanţare, acum că a retrogradat, în loc să dea dovadă de performanţă: „Primăria Suceava rămâne alături de sport, de echipa de handbal, dar trebuie să avem o strategie clară, să vedem cum putem reveni în Liga Naţională în sezonul viitor. Primăria Suceava a făcut tot ce s-a putut în privinţa echipei de handbal - suntem singura instituţie publică care asigură aproximativ un milion de euro în fiecare an pentru susţinerea activităţilor sportive”.

Parcursul nu va fi uşor, consideră Lungu, mai ales că după acest eşec jucătorii vor pleca de la echipă, mai ales că s-a schimbat şi regulamentul şi se permit maximum doi străini în echipele de handbal, încât echipele mari – Steaua, Dinamo, se îndreaptă acum spre echipele din ţară să îşi completeze necesarul.