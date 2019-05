Handbal

Ieri, echipa de handbal a Universității Suceava a terminat sezonul cu o victorie în fața propriilor spectatori, una cu un gust amar și asta deoarece a retrogradat din Liga Națională. Meciul de la sala „Dumitru Bernicu” mai avea miză doar pentru oaspeții de la CS HC Buzău 2012, care aveau nevoie de cele trei puncte pentru a termina pe unul din cele două locuri ce îi mențineau direct în Liga Națională. Universitarii s-au despărțit de propriii suporteri cu o victorie cu scorul de 27 – 26, dar au terminat play-out-ul pe locul cinci, poziție retrogradabilă direct. Oaspeții au început mai bine acest meci și după opt minute s-au distanțat la patru goluri, profitând de spațiile găsite ușor în apărarea suceveană. Până la pauză, universitarii au alergat după egalare, iar în ultimele patru minute au marcat de trei ori la rând și au intrat la vestiare la scorul de 13 – 13. Partea a doua a fost una tensionată, în care buzoienii au încercat să se distanțeze, dar Universitatea s-a apărat exemplar și a reușit din nou egalarea în minutul 44, un minut mai târziu trecând pentru prima dată în avantaj. Încurajați de suporteri, elevii lui Adi Chiruț au gestionat foarte bine fazele, iar cu șase minute înainte de final s-au dus la trei goluri, 24 – 21. Buzoienii s-au apropiat la un gol, dar Universitatea și-a păstrat avantajul până la fluierul final, scor 27 – 26.

„Este o victorie cu gust amar, dar echipa noastră a demonstrat că are valoare. Păcat de ultima parte a campionatului, în care cred că jucătorii noștgri au avut un blocaj psihic și plus alte probleme adunate de-a lungul timpului. Nu trebuie să căutăm acum scuze și cred că unul din principalii vinovați sunt eu. A fost un sezon ratat ce a eclipsat negativ celelalte două sezoane frumoase din urmă, în care au fost greutăți mai mari decât acum. Este păcat pentru că această retrogradare minimizează tot ce-am făcut bun până acum, dar asta e viața, s-a dus o etapă din viața mea și a echipei. Mîine dimineață vom avea o ședință cu finanțatorii și vom vedea ce se va întâmpla. Orice va fi, eu unul sunt mulțumigt c-am muncit aici la Suceava, aici unde m-am format și am jucat. Am făcut tot posibilul să fie bine, în condițiile care au fost, dar în viața de sportiv vin și episoade mai puțin plăcute”, a declarat după meciul de ieri antrenorul Adrian Chiruț.

Universitatea Suceava a folosit un lot format din sportivii: Eduard Duman, Iulian Andrei, Gabriel Burlacu (2), Cristian Adomnicăi, Adrian Târzioru, Florin Ciubotariu (2), Dorin Dragnea (4), Andrei Olariu (1), Alin Petrea, Alexandru Ionescu, Bogdan Șoldănescu, Cătălin Costea (1), Oancea Maxim (9), Radisav Lakovic (5), Bogdan Baican (3) și Mihai Sandu.

În urma rezultatelor din ultima etapă a play-out-ului, Minaur Baia Mare și CSM Bacău se mențin direct în Liga Națională, Făgăraș și Buzău vor merge la barajul de menținere sau promovare, iar Suceava și Cluj se duc în Divizia A.

Etapa a 10-a

CS Universitatea Cluj - CSM Făgăraș 27 – 29

CSU din Suceava - CS HC Buzău 2012 27 – 26

CS Minaur Baia Mare - CSM Bacău 34 – 29

Clasament play-out

1. CS Minaur Baia Mare 10 6 1 3 283 257 24

2. CSM Bacău 10 7 0 3 271 244 22

3. CSM Făgăraș 10 6 0 4 247 236 21

4. CS HC Buzău 2012 10 6 0 4 269 243 20

5. CSU din Suceava 10 4 1 5 248 265 17

6. CS Universitatea Cluj 10 0 0 10 232 305 0