Retrogradarea CSU Universitatea Suceava

Retrogradarea echipei de handbal Club Sportiv Universitatea Suceava, care va lipsi cel puțin un an din elita handbalului românesc masculin, din Liga Națională, l-ar putea costa scump pe antrenorul acesteia, Adrian Chiruț.

Demisia acestuia a fost cerută indirect de conducerea Primăriei Suceava, principalul finanțator al echipei.

„Oriunde în lume, când este un eșec, antrenorul este cel sacrificat, chiar dacă echipa este vinovată. Sunt antrenori care sunt schimbați chiar și când câștigă campionatul, cum să fie atunci când retrogradezi? La handbal s-a văzut de mai demult că ceva nu e în ordine, dar am sperat până în ultima clipă”, a spus primarul Ion Lungu, care va avea o discuție pe această temă, joi, de la ora 09.00, cu rectorul USV, Valentin Popa.

„Din păcate am mai întâlnit odată filmul ăsta. În 2015, când a retrogradat echipa, a reușit să intre din nou în Liga Națională – sper să se întâmple și de această dată la fel. Noi ne-am făcut datoria, am fost primii din țară care am aprobat bugetul, pe 4 aprilie, tocmai din acest considerent, să putem ajuta sportul. Anul acesta, din cei 1,5 milioane de lei alocați, le-am dat 200.000 de lei, acordarea banilor făcându-se eșalonat în buget. Anul trecut le-am achitat în totalitate suma de 1,2 milioane de lei”, a spus edilul sucevean.

Ion Lungu a anunțat că nu are de gând să lase echipa fără finanțare, acum că a retrogradat, în loc să dea dovadă de performanță:

„Primăria Suceava rămâne alături de sport, de echipa de handbal, dar trebuie să avem o strategie clară, să vedem cum putem reveni în Liga Națională în sezonul viitor. Primăria Suceava a făcut tot ce s-a putut în privința echipei de handbal - suntem singura instituție publică care asigură aproximativ un milion de euro în fiecare an, pentru susținerea activitățile sportive”.

Parcursul nu va fi ușor, consideră Lungu, mai ales că după acest eșec jucătorii vor pleca de la echipă, mai ales că s-a schimbat și regulamentul și se permit maxim doi străini în echipele de handbal, încât echipele mari – Steaua, Dinamo, se îndreaptă acum spre echipele din țară să își completeze necesarul.