Fotbal – Copii

Ca urmare a evoluțiilor bune înregistrate la toate competițiile din ultimii ani, grupa de copii născuți în anul 2007 de la LPS Suceava a fost invitată să participe la a VII-a ediție a Dolphin Cup. Competiția este organizată de către Academia Gheorghe Hagi și reunește an de an la start cele mai bine cotate opt echipe din România la această categorie de vârstă. Micii fotbaliști pregătiți de Andrei Ițco au avut și de această dată o evoluție apreciată, izbutind să încheie competiția pe locul al treilea, fără să piardă nici un meci în timpul regulamentar. În faza grupelor, sucevenii au înregistrat două victorii, 7-0 cu Corona Brașov și 3-1 cu Inter Star Sibiu, și un rezultat de egalitate, 0-0 cu New Star București. În semifinale, băieții lui Andrei Ițco au ținut-o în șah pe campioana națională FCSB, fiind învinși la loteria penaltiurilor, cu 3-4. Norocul avea să le surâdă însă sucevenilor în finala mică, acolo unde au dispus de gazdele de la Academia Gheorghe Hagi tot în urma loviturilor de departajare, cu scorul de 3-2. Cel mai bun marcator al celor de la LPS a fost Luca Gavrilovici, cu 6 goluri înscrise pe durata turneului.

„Mă bucur că am reuşit să facem din nou o figură frumoasă, luptându-ne de la egal la egal chiar şi cu FCSB, campioana României la această categorie de vârstă. Am izbutit să terminăm competiţia neînvinşi, clasându-ne pe a treia poziţie, ceea ce nu poate decât să ne bucure şi să ne dea încredere pe viitor. Țin să-i felicit pe copii pentru efortul depus şi să le mulțumesc părinţilor pentru susţinerea oferită”, a declarat profesorul Andrei Ițco.

Iată lotul de jucători utilizat de gruparea suceveană în turneul de la Ovidiu: Claudiu David, Ştefan Recolciuc, Iustin Panciuc, Fabian Găină, Mihai Sava, Victor Băbăscu, Ştefan Petraru, Rareş Ştefănoaia, Augustin Găină, Sebastian Burlacu, Luca Gavrilovici şi Matei Manolache.