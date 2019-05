Performanță

Echipa de fotbal unificat în 7 (fete) de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă (CSEI) Suceava şi Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Suceava a câştigat medalia de aur şi titlul de campioană naţională, la Campionatul Naţional de Fotbal Unificat în 7 (fete), desfăşurat, în perioada 17 - 19 mai, la Sibiu. Echipa suceveană a fost pregătită de Ecaterina Conache, de la CSEI, şi de Vasile Corbu,de la Şcoala "Miron Costin". Pe Locul II s-a situat echipa formată din sportive de la Școala Gimnazială Incluzivă Râmnicelu Brăila, iar pe Locul III - echipa formată din sportive de la Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galați, cu sportive partenere de la Școala Gimnazială nr. 29 Galați. Titlul de cel mai bun jucător a fost obţinut de Diana Andreea Balan, iar titlul de golgheter al campionatului, de Alexandra Traci, ambele fete din echipa suceveană.

La finalul Campionatului Naţional de Fotbal Unificat în 7 (fete) a urmat festivitatea de premiere, unde elevii de la CSEI Suceava şi elevii de la „Miron Costin” Suceava au urcat pe podium pentru a primi diplomele, trofeul şi medaliile de aur. Toţi elevii care au participat la competiţie au dat dovadă de multă voinţă şi dorinţă de victorie..

Peste 200 de sportivi, în finală

Am aflat de la organizatori că Turneul Final al Campionatului Național de Fotbal Unificat în 7 de la Sibiu a fost organizat de Federația Română de Fotbal și Fundația Special Olympics. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului paneuropean „Getting Every Girl on the Football Pitch” (Fiecare fată poate juca fotbal). La turneu au participat 16 echipe formate din 200 de sportive și sportivi cu și fără dizabilități intelectuale. Participanții provin din 14 județe: Alba, Arad, Brăila, Cluj, Galați, Gorj, Iași, Mehedinți, Neamț, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Vâlcea. Meciurile din cadrul turneului s-au jucat pe terenul de antrenament din vecinătatea imediată a Stadionului Municipal din Sibiu. „Poți să ții pasul cu fetele” este un nou proiect susținut de Uniunea Europeană, care are ca scop încurajarea fetelor cu și fără dizabilități intelectuale să joace fotbal unificat. Turneul de la Sibiu a fost susținut de Special Olympics și Uniunea Europeană, prin intermediul programului Erasmus +. În România, organizarea Turneului Final al Campionatului Național de Fotbal Unificat în 7 este susținută de Federația Română de Fotbal și de Ministerul Educației. Nu este prima dată când elevi de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă (CSEI) Suceava se întorc cu medalii de la competiţii sportive naţionale. Anul trecut, doi elevi de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă (CSEI) Suceava au fost premiaţi cu medalii de aur şi de bronz la Campionatul Naţional de Tenis de Masă Special Olympics (CNTMSO), desfăşurat la Bucureşti.