Alergare montană

În data de 10 mai 2019, la Câmpulung Moldovenesc s-a desfăşurat, în premieră pentru acest municipiu, Campionatul Balcanic de Alergare Montană pentru juniori şi seniori. La startul competiţiei s-au prezentat sportivi din şapte ţări, şi anume: Bulgaria, Israel, Ucraina, Serbia, Slovenia, Turcia şi România.

În cadrul programului acestui Campionat Balcanic s-a organizat Conferinţa ştiinţifică „Campionatul Balcanic de Alergare Montană”, ediţia I, conferinţă organizată de conf. univ. dr. Elena Vizitiu, din cadrul Universităţii ”Ştefan cel Mare” din Suceava. La această conferinţă s-a avut în vedere un schimb constructiv de opinii şi informaţii utile, cunoştinţe teoretice şi practice.

În acest cadru conceptual, conferinţa a avut cinci teme: „Psihsical fitness and role models in sport”, susţinută de profesor univ. dr. Florin Leuciuc, „The human performance and the natural environment”, profesor univ. dr. Dan Milici, „Mountain running-strategies”, conferenţiar dr. Elena Vizitiu, „The kinetic approach of lower limb trauma in mountain running”, asistent univ. dr. Mihai Constantinescu, dar şi „The evolution of mountain running problems in the last three years”, antrenor federal Federaţia Română de Atletism Silviu Casandra.

La această conferinţă au participat antrenori, sportivi, studenţi, cât şi preşedintele Federaţiei Române de Atletism, Florin Florea.