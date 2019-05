CSS Gura Humorului s-a calificat la turneul final al naţionalelor de juniori sub 16 ani

Rugby, juniori under 16

Echipa de rugby juniori sub 16 ani a Clubului Sportiv Şcolar Gura Humorului a încheiat sezonul regulat al Campionatului Naţional pe primul loc în zona Moldova şi s-a calificat la turneul final al competiţiei, unde se va da lupta pentru medalii. În ultima etapă a returului, echipa pregătită de Andrei Varvaroi, Mihai Coca şi Ştefăniţă Rusu a avut o misiune uşoară pe teren propriu, în faţa ultimei clasate, CTTV Galaţi, în faţa căreia s-a impus la scor, 67 – 0. Meciul a fost unul fără istoric, în care gazdele au exersat jocul în diferite formule pe ambele compartimente, grămadă şi trei sferturi.

„În tur am câştigat la o diferenţă de 80 de puncte şi de aceea am început într-o formulă experimentală, cu jucători ce-au evoluat mai puţin în retur. Sportivii au respectat sarcinile de joc, mai ales cea de a plimba balonul până la aripi, iar grămădarii au avut sarcina de a fixa adversarii şi de a crea spaţii. În primă fază n-am ştiut dacă putem participa la turneul final din cauza examenului de capacitate, dar am discutat cu părinţii jucătorilor, mai ales ai celor născuţi în anul 2004, şi au fost de acord”, a explicat antrenorul Andrei Varvaroi.

CSŞ Gura Humorului a început meciul în formula: Marian Robert Florea, Ştefan Gabriel Pascu, Cosmin Andrei Croitoru, Alexandru Solomon, Sebastian Matei Rusu, Sebastian Ursulescu, Cristian Josef Andrioaiei, Leonard Gavriliu, Marian Popescu, Daniel Florin Varvaroi, Răzvan Ungureanu, Robert Dumitru Semirea, Marian Moroşanu, Darius Ion Cristanov şi Gogan Adrian. Pe parcursul meciului au intrat în teren şi Adelin Iulian Carpiuc, Mihai Iulian Hodeniuc, Călin Iulian Nicolae, George Boca, Anton Rareş Lozniceru, Wilhem Constantin Zelinschi şi Mircea Filipciuc.

La turneul final vor fi şase echipe, două din Moldova şi patru din Muntenia, humorenii urmând să fie într-o grupă cu CSA CSŞ Steaua Bucureşti şi CNAV-CS Dinamo Bucureşti.

Rezultatele ultimei etape din retur

CSŞ Gura Humorului - CTTV Galaţi 67 – 0

CSŞ Unirea Iaşi - CSŞ Bârlad 24 – 12

CSŞ Tecuci a stat

Clasamentul seriei Moldova

1. CSŞ Gura Humorului 8 7 0 1 326 76 6pb 34pct

2. CSŞ Bârlad 8 6 0 2 239 105 5 29

3. CSŞ Unirea Iaşi 8 5 0 3 234 132 6 26

4. CSŞ Tecuci 8 2 0 6 135 218 3 11

5. CTTV Galaţi 8 0 0 8 23 426 0 0