Tenis de câmp

Din cauza ploii, meciurile programate sâmbătă în Cupa Monitorul au fost date peste cap. Un singur meci din cele patru programate a început dar a fost întrerupt, urmând să se reia pentru stabilirea învingătorului. Este vorba de partida dintre Ovidiu Donţu şi Mihai Schull, întreruptă la scorul de 6-2, 3-6. Duminică, în cel mai important meci al zilei, de la Elită, +40 de ani, s-au întâlnit Alin Opincaru şi Sorin Maciuc. Victoria i-a revenit primului, după un meci echilibrat doar în setul doi.

La competiţia din acest an participă 192 de concurenţi, însă unii dintre ei au ales să se înscrie la două categorii, astfel că tabloul de concurs numără 227 de competitori. Nu mai puţin de 800 de meciuri va cuprinde maratonul din 2019 al Cupei Monitorul.

Întrecerea în sine este structurată pe mai multe categorii, în funcţie de nivelul de joc al fiecăruia şi de vârstă. În interiorul Cupei Monitorul vor exista practic zece competiţii distincte: Secundară minus 40 de ani, Secundară plus 40 de ani, Principală minus 40 de ani, Principală 40-50 de ani, Principală plus 50 de ani, Elită minus 40 de ani, Elită plus 40 de ani, Veterani plus 60 de ani, Veterani plus 65 de ani şi Veterani plus 70 de ani.

Partidele vor avea loc ca şi până acum, pe zgură, în locaţiile deja tradiţionale, Complexul Sportiv „Unirea” şi la Baza Sportivă IRE. După încheierea turneelor rezervate seniorilor, tot în cadrul Cupei Monitorul vor fi organizate, ca şi anul trecut, un concurs feminin şi un altul destinat copiilor, întrecere care a fost inclusă deja în calendarul Federaţiei Române de Tenis.

Rezultatele înregistrate vineri şi duminică în Cupa Monitorul: