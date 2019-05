Rugby, juniori under 17

Echipa de rugby juniori sub 17 ani a Clubului Sportiv Școlar Gura Humorului din Suceava este la un pas de câștigarea unui nou titlu de campioană a României, după cele obținute în ultimele două sezoane, la sub 15 și sub 16 ani. Humorenii pregătiți de antrenorul Andrei Varvaroi au avut un parcurs perfect până acum și sunt singurii cu victorii pe linie în acest Campionat Național. Astăzi, în etapa a 15-a, CSȘ Gura Humorului evoluează de la ora 11.00, pe terenul celor de la C.N.A.V - CS Dinamo București, principala contracandidată la titlu în acest an. În cazul unei victorii, humorenii sunt campioni naționali și din punct de vedere matematic. În cazul unei victorii de 5 puncte a gazdelor, bucureștenii au nevoie de încă trei victorii cu punct bonus să spere la aurul național, iar de cealaltă parte, elevii lui Andrei Varvaroi ar trebui să piardă și celelalte două meciuri pe care le mai au de disputat, fără punct bonus defensiv, fapt puțin probabil.

„În tur am reușit să ne impunem cu punct bonus ofensiv, după un meci pe care l-am dominat, scor 26 – 0, dar de această dată cu siguranță partida va fi mult mai strânsă și asta deoarece este ultima lor carte de a mai spera la aurul național. Noi ne gândim doar la varianta victoriei și vom aborda toate meciurile ce-au rămas la fel ca și până acum, într-o manieră pozitivă. Este drept că-n cazul unei victorii în acest meci nu mai avem cum să pierdem titlul de campioni naționali, iar asta este o motivație în plus”, a explicat antrenorul Andrei Varvaroi.

După meciul de la București, humorenii vor mai juca pe teren propriu, cu CSȘ 2 Baia Mare, și-n deplasare la Cleopatra Mamaia, iar în ultima etapă a sezonului vor sta.

Etapa a 15-a

C.N.A.V - CS Dinamo – CSȘ Gura Humorului

ACSOV Pantelimon - CSM București

CTTV Galați - C.T. Dinicu Golescu

CSȘ 2 Baia Mare și CS Cleopatra Mamaia vor sta în această rundă

Clasament

1. CSȘ Gura Humorului 11 11 0 0 413 67 8pb 52pct

2. CS Cleopatra Mamaia 12 8 0 4 430 138 7 39

3. CSM București 10 7 0 3 287 111 6 34

4. C.N.A.V - CS Dinamo 10 7 0 3 229 93 6 34

5. CSȘ 2 Baia Mare 11 7 0 4 353 184 5 33

6. ACSOV Pantelimon 11 1 0 10 136 351 2 6

7. C.T. Dinicu Golescu 10 1 0 9 92 237 2 5

8. CTTV Galați 11 1 0 10 22 781 1 5