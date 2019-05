Fotbal

Tunisianul Khalil Chakroun, fostul preparator fizic al Forestei din sezonul trecut, a făcut un pas important în carieră, ajungând să activeze în prezent la una dintre cele mai titrate echipe din Europa de Est, este vorba de Steaua Roşie Belgrad.

„Oferta am primit-o prin intermediul unui impresar sârb. M-am dus acolo, am stat cinci zile, m-am întâlnit cu vicepreşedintele clubului şi am vizitat complexul sportiv al clubului. Totul, inclusiv aparatura şi sala de forţă, este la cel mai înalt nivel, aşa ceva vezi doar la cluburile mari, din ţările dezvoltate. Am semnat un contract pe un an, şi mă ocup de pregătirea fizică a echipei de juniori Under 17 a clubului. Sunt deja de două luni la Steaua Roşie, m-am integrat foarte bine, iar rezultatele echipei sunt excelente. Suntem pe primul loc în campionat, fiind calificaţi şi în semifinalele cupei. Condiţiile de muncă sunt foarte bune, avem tot ce ne trebuie la dispoziţie pentru a face performanţă, iar sârbii sunt nişte oameni foarte de treabă”, a declarat Khalil Chakroun pentru Monitorul de Suceava.

Khalil Chakroun este rezident de mai mulţi ani în ţara noastră. Este masterand al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti, fiind căsătorit cu o româncă. Înainte de a ajunge în Europa a activat în Tunisia, Senegal şi Coasta de Fildeş, iar în ţara noastră a făcut parte din stafful tehnic al grupărilor Astra Giurgiu şi Concordia Chiajna.