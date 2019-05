Handbal

Echipa de handbal a Universităţii Suceava a încheiat turul play-out-ului din Liga Naţională cu două victorii, un rezultat de egalitate şi două înfrângeri, dar rămâne în continuare în lupta pentru menţinerea în primul eşalon, una strânsă având în vedere că primele cinci echipe sunt despărţite doar de două puncte. Astăzi, de la ora 18.30, echipa pregătită de antrenorii Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei vor începe returul din play-out cu un meci în deplasare, la CSM Bacău. Sucevenii se aşteaptă la o partidă foarte dificilă, mai ales c-au pierdut în acest an ambele partide cu Bacăul, ultima pe teren propriu, în prima etapă din această fază.

„Suntem conştienţi că vom avea un meci foarte greu la Bacău, chiar mai dificil decât în ultimele întâlniri, mai ales pentru că gazdele joacă foarte bine în acest play-out, dovadă fiind şi victoria cu Baia Mare. Va fi greu şi pentru faptul că jucătorii noştri sunt puţin afectaţi la capitolul moral după meciul de la Buzău, dar sper să nu-şi piardă încrederea şi să lupte până la capăt, orice s-ar întâmpla. Mergem să luptăm, iar jucătorii trebuie să treacă peste durerile resimţite după prima etapă”, a explicat antrenorul sucevean Adrian Chiruţ.

După meciul de la Buzău, universitarii au trimis un memoriu la federaţie în care au contestat arbitrajul şi au cerut o analiză video a partidei

Înfrângerea de la Buzău, din ultima etapă, le-a lăsat un gust amar sucevenilor, mai ales după arbitrajul ostil prestat de cuplul Harabagiu-Stănescu. Oficialii de la CSU Suceava au trimis luni, la Federaţia Română de Handbal, un memoriu în care au solicitat analiza video a meciului şi a arbitrajului pe care îl consideră unul mult prea părtinitor pentru gazde.

„Considerăm că arbitrii jocului de la Buzău, prin prestaţia lor, au influenţat rezultatul final al jocului. Chiar dacă diferenţa finală a fost mai mare, noi am luptat până prin minutul 40 şi ceva, dar la un moment dat am cedat psihic, deoarece ne-am dat seama că putem să jucăm şi două zile şi nu vom avea nici o şansă să câştigăm. Înţelegem că arbitrii sunt şi ei oameni şi mai pot să greşească, dar nu într-o asemenea manieră şi de atât de multe ori. Am fost sancţionaţi imediat cu joc pasiv, iar gazdele duceau atacurile dincolo de această limită, am primit doar un 7 metri în tot meciul şi am fost arbitraţi cu o altă unitate de măsură la faulturi, forţări şi alte aspecte. De aceea ne dorim să decidă comisia de la federaţie ce a fost la Buzău şi sper să ajungă înregistrarea şi la noi, pentru a analiza mult mai exact”, a explicat Adrian Chiruţ. Tehnicianul sucevenilor a mai adăugat că din discuţiile jucătorilor săi avute cu alţi handbalişti din ţară a aflat că există diferite alianţe ce consideră că Suceava trebuie să retrogradeze direct, alături de Cluj. Adi Chiruţ spune că nu i se pare corect ca cineva să hotărască acest lucru, şi de aceea îşi doreşte ca acest lucru să se stabilească în mod corect, pe teren.

Etapa a 6-a

CS Universitatea Cluj - CS Minaur Baia Mare

CS HC Buzău 2012 - CSM Făgăraş

CSM Bacău - CSU din Suceava

Clasament play-out

1. CSM Bacău 5 4 0 1 131 116 13

2. CS Minaur Baia Mare 5 2 1 2 143 127 12

3. CSM Făgăraş 5 3 0 2 122 114 12

4. CS HC Buzău 20125 3 0 2 126 115 11

5. CSU din Suceava 5 2 1 2 126 133 11

6. CS Universitatea Cluj 5 0 0 5 109 152 0

Bonus

* CS Minaur Baia Mare (5pts locul 9 - sezon regulat)

* CSU din Suceava (4pts locul 10 - sezon regulat)

* CSM Bacău (1pt locul 13 - sezon regulat)

* CSM Făgăraş (3pts locul 11 - sezon regulat)

* CS HC Buzău 2012 (2pts locul 12 - sezon regulat)