Rugby

În weekend, cele două reprezentante ale judeţului Suceava în Divizia Naţională de rugby, CSM Suceava şi RC Gura Humorului, au jucat pentru ultima dată în acest sezon al eşalonului secund. Din păcate, ambele formaţii au ratat semifinalele Diviziei Naţionale, acolo unde se va da lupta pentru medalii.

Sâmbătă, echipa Clubului Sportiv Municipal Suceava a jucat pentru ultima dată în acest sezon în faţa propriilor suporteri, pe stadionul Unirea, în compania principalei favorite la titlu, CS Năvodari. Partida a avut două reprize total diferite, una ce a aparţinut elevilor lui Marius Colţuneac şi una în care oaspeţii au reuşit să se impună fără probleme. CS Năvodari a abordat prima parte a jocului cu un lot în care nu s-au regăsit mai mulţi titulari, iar sucevenii au profitat şi au făcut un joc bun, dar fără să fructifice majoritatea situaţiilor avute. Sabin Creţu a deschis scorul dintr-o lovitură de pedeapsă, iar oaspeţii au terminat prima parte în avantaj, 7 – 3, după un eseu reuşit în minutul 7 de prelungire, într-o repriză în care arbitrul central parcă a uitat să fluiere finalul. La pauză, CS Năvodari a introdus în teren toţi titularii, şi asta s-a văzut în jocul din teren, unde oaspeţii au făcut un galop de sănătate, pe fondul unui joc frumos şi spectaculos. La final a fost 64 – 10, sucevenii reuşind un eseu prin Iulian Câtea şi o transformare prin Sabin Creţu.

RC Gura Humorului a avut şansa de a ajunge în semifinale şi a terminat pe locul V în DNS

La prima participare în Divizia Naţională de rugby, echipa RC Gura Humorului a reuşit să ocupe locul cinci din nouă echipe. Ieri, în ultima etapă din play-off, humorenii pregătiţi de Andrei Varvaroi, Ştefăniţă Rusu şi Mihai Coca au avut şansa de a accede în semifinalele competiţiei, dar au pierdut meciul decisiv de pe terenul celor de la Griviţa Bucureşti cu scorul de 20 – 36. Gazdele au fost în permanenţă la conducere, dar humorenii au dat o replică bună şi s-au ţinut aproape pe tabelă în majoritatea timpului. La pauză, gazdele au condus cu 17 – 10, dar RC Gura Humorului s-a apropiat în partea a doua la doar două puncte, 22 – 20. Griviţa a profitat de precipitarea în joc a oaspeţilor şi a marcat încă un eseu, iar pe final a închis tabela cu o nouă încercare pe contraatac.

„A fost un joc echilibrat, unul în care ne-am ţinut de ei şi chiar ne-am apropiat la două puncte în partea a doua. Din păcate pe posesia noastră am greşit şi am primit un eseu, apoi ne-am precipitat, am ratat o lovitură de pedeapsă şi am mai primit o încercare pe contraatac. Este o victorie meritată a gazdelor, care au jucători de valoare, ce au fost pe la loturi şi s-au reactivat. Din păcate nu ne-am putut pune în valoare punctul forte, grămada, şi asta deoarece Griviţa a jucat în efectiv complet acasă şi ne-a surprins, jocul fiind echilibrat pe acest compartiment. Suntem bucuroşi că am ajuns până aici şi a ocupat un loc 5 mai mult decât onorabil, la prima participare în DNS. Mulţumim jucătorilor că s-au autodepăşit şi ne-au ajutat să construim această echipă frumoasă, dar şi finanţatorilor şi partenerilor ce au fost alături de noi, DHL şi BCR România, Fundaţia Te Aud România, Primăria Gura Humorului, Raitar, George Straton, AC Mobile, firmă ce a venit alături de noi şi cu care sperăm o colaborare foarte bună, dar şi fanilor, care s-au înmulţit şi vor să ne ajute şi financiar”, a declarat managerul jucător al humorenilor, Ştefăniţă Rusu.

RC Gura Humorului a început meciul de la Griviţa cu un prim XV format din: Zup, Vieru, Croitoru, Bogdan Rusu, Ţurcanu, Sandu, Costan, Chiriac, Alexandru Miroş, Lupu, Micu, Dumitru Ştefăroi, Deliu, Alex Vaman şi Michiduţă, pe parcurs intrând în teren şi Formagiu, Ştefăniţă Rusu, Palamariu, Gheorghe Plaiu, Hanuseac, Oanea şi Matei. În semifinalele competiţiei, CS Năvodari va juca acasă, cu Griviţa, iar Ştiinţa Petroşani, tot pe teren propriu, cu RC Bârlad.

Clasament play-off

1. CS Năvodari 5 5 0 0 270 41 4pb 24pct

2. CS Ştiinţa Petroşani 5 4 0 1 162 61 4 20

3. Rugby Club Bârlad 5 3 0 2 126 138 3 15

4. RC Griviţa Bucureşti 5 2 0 3 91 165 3 11

5. Rugby Club Gura Humorului 5 1 0 4 65 172 0 4

6. CSM Bucovina Suceava 5 0 0 5 44 181 0 0