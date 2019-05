Handbal

Echipa de handbal a Universităţii Suceava are o nouă finală, aşa cum vor fi toate cele şapte meciuri ce au rămas de disputat în turneul play-out, unde se dă lupta pentru menţinerea în Liga Naţională. În această seară, CSU Suceava va evolua din nou în faţa propriilor suporteri, la sala „Dumitru Bernicu” de la Liceul cu Program Sportiv, de la ora 18.00, în compania uneia dintre contracandidatele la primele două locuri, ce asigură menţinerea directă în primul eşalon, CSM Făgăraş. Cele trei puncte puse în joc sunt foarte importante pentru ambele echipe, şi asta mai ales după ultima etapă, în care cinci dintre echipe sunt despărţite doar de două puncte.

„Urmează un meci mult mai greu cu Făgăraş, iar lupta a devenit şi mai strânsă între cele cinci echipe. Din acest moment nu mai avem voie să pierdem acasă, iar cine va face acest lucru are şanse mari să retrogradeze direct sau să meargă la baraj. Ne dorim să evoluăm cât mai bine în meciurile rămase, în special pentru suporterii noştri, care am simţit că-şi doresc mult mai mult de la noi. Sper ca-n meciul cu Făgăraş să evoluăm foarte bine şi să le oferim suporterilor o victorie”, a explicat la finalul meciului extrema sucevenilor Florin Ciubotariu. Un alt „veteran” al universitarilor, Cristian Adomnicăi, este de părere că echipa nu mai trebuie să facă paşi greşiţi până la finalul campionatului.

„Nu ne mai permitem nici un pas greşit de acum înainte. Dacă vom aborda cu încredere meciul cu Făgăraş, cel puţin cum am făcut-o la Baia Mare, eu cred că vom scoate un rezultat bun”, a explicat Cristian Adomnicăi.

Antrenorul Adrian Chiruţ speră ca echipa să aibă cât mai mulţi suporteri în sală la acest meci, dar şi la cele ce vor urma pe teren propriu

Înaintea acestui meci, antrenorul sucevenilor, Adrian Chiruţ, speră ca echipa să evolueze la capacitate maximă şi să câştige cele trei puncte puse în joc.

„Cu siguranţă va fi un meci tare, mai ales că oaspeţii vin după o victorie pe teren propriu cu Minaur Baia Mare şi cu siguranţă vor veni şi aici să câştige. Şi pentru noi sunt vitale cele trei puncte puse în joc şi vom face tot posibilul să le câştigăm. Este un meci foarte important în lupta pentru menţinerea în Liga Naţională şi avem nevoie de suportul publicului, mai ales în această perioadă grea.

Lupta pentru menţinere se va da până la finalul ultimului meci. Pentru noi vin partidele mai grele acum, dar luăm meci cu meci şi vedem ce putem să scoatem din fiecare. Pe acest final de campionat, eu unul depind de jucători şi de atitudinea lor, iar cel mai important este ce vor face în teren. Jucătorii noştri au demonstrat în multe meciuri cu echipe tari că au capacitatea de a juca de la egal la egal şi de a câştiga”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ.

Pentru partida de astăzi, Alin Petrea este singurul jucător incert din tabăra studenţilor, handbalist ce s-a antrenat, dar încă resimte dureri de la ultima accidentare.

Etapa a IV-a

CS Universitatea Cluj – CSM Bacău

CS Minaur Baia Mare – CS HC Buzău 2012

CSU din Suceava – CSM Făgăraş

Clasament play-out

1. CS Minaur Baia Mare 3 1 1 1 85 76 9

2. CSM Făgăraş 3 2 0 1 68 64 9

3. CS HC Buzău 2012 3 2 0 1 79 63 8

4. CSU din Suceava 3 1 1 1 78 80 8

5. CSM Bacău 3 2 0 1 71 67 7

6. CS Universitatea Cluj 3 0 0 3 64 95 0

Bonus

* CS Minaur Baia Mare (5 pts locul 9 - sezon regulat)

* CSU din Suceava (4 pts locul 10 - sezon regulat)

* CSM Bacău (1 pt locul 13 - sezon regulat)

* CSM Făgăraş (3 pt locul 11 - sezon regulat)

* CS HC Buzău 2012 (2 pts locul 12 - sezon regulat)