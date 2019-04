Rugby

Sâmbătă, de la ora 12.00, pe stadionul Tineretului din Gura Humorului va avea loc meciul direct între cele două reprezentante ale județului Suceava în Divizia Națională de rugby, echipa gazdă, Rugby Club, din localitate, și cea a Clubului Sportiv Municipal Suceava. Partida va conta pentru etapa a patra din play-off-ul eșalonului secund, după ce-n primele trei runde, ambele echipe au pierdut meciurile disputate. Teoretic ambele echipe mai au șanse la un loc în semifinale, dar după primele trei etape este greu de crezut că se va întâmpla acest lucru. Astfel, Suceava ar putea să prindă locul patru dacă învinge Gura Humorului și CS Năvodari, iar humorenii câștigă la Grivița, în timp ce RC Gura Humorului poate să prindă semifinalele dacă va câștiga cele două meciuri rămase de disputat, cu Suceava și la Grivița.

„Sper să fie un meci frumos, deoarece nu cred că mai avem vreo șansă reală la semifinale, iar acest lucru ar trebui să nu mai pună presiune pe jucători. În același timp îmi doresc să nu avem parte de accidentări. Dacă am fi câștigat în etapa trecută cu Grivița am fi avut șanse mai mari de a merge mai departe, dar din păcate am pierdut și sezonul e cam gata pentru noi”, a explicat antrenorul sucevenilor, Marius Colțuneac. Din lotul sucevenilor va lipsi Covaliu, accidentat în meciul cu Grivița, și Stanciuc, accidentat la Petroșani.

De cealaltă parte, humorenii știu că vor avea un meci greu și că pleacă în această întâlnire cu șansa a doua.

„Am pierdut ambele meciuri cu Suceava în acest sezon și ne așteptăm la o partidă grea, în care plecăm cu șansa a doua. Sper să fie un meci frumos pentru spectatorii ce vor veni în tribune, mai ales că rezultatul nu prea mai contează. Am făcut un meci foarte bun la Bârlad și sper să evoluăm cel puțin la acel nivel. Nu vom putea conta pe doi jucători, Drelciuc și Hanuseac, sportivi ce vor sta o perioadă mai lungă”, a explicat managerul jucător al humorenilor, Ștefăniță Rusu.

În celelalte două meciuri ale etapei, Știința Petroșani va primi vizita Griviței București, iar CS Năvodari va juca acasă cu RC Bârlad.

Clasamentul turneului play-off

1. CS Năvodari 3 3 0 0 145 14 2pb 14pct

2. Rugby Club Bârlad 3 3 0 0 93 45 2 14

3. CS Știința Petroșani 3 2 0 1 90 31 3 11

4. RC Grivița București 3 1 0 2 41 95 2 6

5. CSM Bucovina Suceava 3 0 0 3 29 110 0 0

6. Rugby Club Gura Humorului 3 0 0 3 28 131 0 0