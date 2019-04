LPS Suceava conduce ierarhia juniorilor Under 13

LPS Suceava conduce în ierarhia juniorilor Under 13

Fotbal juvenil

Echipa Liceului cu Program Sportiv Suceava merge ceas în Campionatul județean al juniorilor Under 13. În etapa a XIV-a, formația pregătită de Andrei Ițco a repurtat al treisprezecelea succes stagional, impunându-se la Gura Humorului cu categoricul scor de 9-0, cu ajutorul golurilor marcate de Codrin Nica (2), Andrei Prelipcean (2), Victor Băbăscu, Matei Manolache, Mario Bai, Rareș Ștefănoaia și Fabian Aursulesei. LPS are în ierarhia la zi cu trei puncte în plus în raport cu Juniorul Suceava, iar în condițiile în care a scăpat de meciurile grele, pare favorită la calificarea la turneul zonal.

Rezultate înregistrate în etapa a XIV-a:

CN Nicu Gane Fălticeni – Zimbru Siret 3-1

CS Gura Humorului – LPS Suceava 0-9

Juniorul Suceava – Foresta Suceava 10-0

Foresta Fălticeni – Șomuz Fălticeni 2-0

Foresta Moldovița – Bucovina Rădăuți 4-2

Partida Junior Câmpulung Moldovenesc – Dorna Vatra Dornei s-a jucat aseară.

Clasament

1 LPS Suceava 14 13 1 0 90-3 40

2 Juniorul Suceava 14 12 1 1 81-11 37

3 Foresta Fălticeni 14 10 1 3 54-23 31

4 Junior Câmpulung Moldovenesc 13 8 2 3 46-18 26

5 CS Gura Humorului 14 8 0 6 38-40 24

6 Dorna Vatra Dornei 13 7 0 6 47-31 21

7 Șomuz Fălticeni 14 5 2 7 17-34 17

8 Bucovina Rădăuți 14 5 0 9 33-45 15

9 Foresta Moldovița 14 4 1 9 24-46 13

10 Foresta Suceava 14 2 2 10 14-79 8

11 Zimbru Siret 14 2 1 11 22-58 7

12 CN Nicu Gane Fălticeni 14 1 1 12 13-91 4