Ieri, într-o partidă restantă contând pentru ultima etapă a turului din Campionatul Național de rugby pentru juniori sub 17 ani, echipa Clubului Sportiv Școlar din Gura Humorului a reuşit să se impună pe teren propriu în derby-ul pentru locul I, în compania celor de la CS Cleopatra Mamaia. Echipa pregătită de antrenorul Andrei Varvaroi s-a impus în final cu scorul de 17 – 7, după ce la pauză scorul a fost egal, 7 – 7. Pe o vreme nefavorabilă şi un teren moale din cauza ploilor, prima repriză a fost una echilibrată, în care ambele echipe au încercat să se adapteze la condițiile de joc. După un joc de tatonare, în care s-a jucat mai mult cu piciorul, humorenii au beneficiat de o margine la 5 metri de terenul advers, au format un mol şi au beneficiat de un eseu de penalizare, după ce un adversar a intrat din lateral. Alin Conache a fructificat transformarea şi scorul a devenit 7 – 0. În continuarea partidei jocul a fost unul deschis şi destul de spectaculos, iar pe final de repriză, oaspeții au reuşit egalarea, după mai multe tentative în care humorenii s-au apărat foarte bine în propriul 22. În debutul părții secunde, CSȘ Gura Humorului a pus presiune pe apărarea adversă şi a beneficiat de o lovitură de pedeapsă transformată la bețe de la 40 de metri de Alin Conache.

Humorenii au reuşit un eseu şi-n a doua repriză

Elevii lui Andrei Varvaroi au continuat să domine teritorial în 22 advers şi mijlocaşul la grămadă, Gârda, a reuşit să culce balonul în terenul de țintă advers, iar Conache a fructificat transformarea, scor 17 – 7, acesta fiind şi rezultatul final.

„Terenul a fost unul greu şi ambele echipe au încercat să se adapteze la situațiile de joc şi cred că aici ne-am descurcat mai bine şi am făcut diferența. În ciuda condițiilor, a fost un joc deschis şi plăcut ochiului, în care jucătorii ambelor echipe nu au făcut rabat la efort, au făcut o susținere bună, au placat şi au practicat un joc aproape complet, atipic juniorilor sub 17 ani, în care şi-au arătat calitățile individuale şi cunoştințele în rugby. Pe de altă parte, terenul moale nu ne-a permis să ne folosim la maxim lina de trei sferturi, una ce a făcut diferența în multe meciuri”, a explicat antrenorul humorenilor, Andrei Varvaroi.

CSȘ Gura Humorului a început partida cu un prim XV format din: Davidoiu, Vasilovici, Legean, Cătună (c), Tucaliuc, Limbosu, Cojocariu, Sidău, Gârda, Conache, Antonesi, Nichitean, Cioltan, Bivol şi Bandol. Pe parcursul partidei a mai intrat în teren şi Țurcanu, Bârsan, Mureşan, Pojar şi Barău, pe bancă aflându-se şi Floriştean, Alexandru şi Mircea Ursache.

Sâmbătă, humorenii vor juca la Galați, iar pe 5 mai vor evolua din nou acasă, cu ACSOV Pantelimon.

După 12 etape, CSȘ Gura Humorului este liderul Campionatului Național, la patru puncte în fața Cleopatrei, echipă ce are un meci mai mult disputat şi are mari şanse să devină pentru a treilea an consecutiv să devină campioană națională la finalul returului, după cele obținute la juniorii sub 15 şi sub 16 ani.

Clasament

1. CSȘ Gura Humorului 9 9 0 0 275 67 6pb 42pct

2. CS Cleopatra Mamaia 10 8 0 1 396 92 6 38

3. C.N.A.V - CS Dinamo 9 6 0 3 219 85 6 30

4. CSM Bucureşti 9 6 0 3 257 101 5 29

5. Css 2 Baia Mare 9 5 0 4 245 158 3 23

6. ACSOV Pantelimon 10 1 0 9 136 276 2 6

7. C.T. Dinicu Golescu 9 1 0 8 82 207 2 5

8. CTTV Galați 8 1 0 7 22 592 1 5