Rugby

Echipa de rugby a Clubului Sportiv Școlar din Gura Humorului continuă să rămână invincibilă în acest sezon al Campionatului Național pentru juniorii sub 17 ani, cu opt victorii în tot atâtea meciuri disputate în acest sezon. În ultima etapă, echipa pregătită de antrenorul Andrei Varvaroi a reușit să se impună clar pe teren propriu, în fața echipei Colegiului Tehnic "Dinicu Golescu" din București, cu 38 – 0, câștigând și punctul bonus ofensiv. Față de meciul din tur, în care au obținut o victorie în ultimele cinci minute, când au reușit două încercări, de această dată, humorenii nu le-au mai lăsat prea multe opțiuni oaspeților. Prima repriză a fost controlată de gazde, care au mizat pe cartea atacului și care la pauză aveau deja un avantaj de 33 de puncte. În partea a doua, humorenii au rulat tot lotul și au mai reușit un eseu pe final de joc, scor final 38 – 0.

„Am pregătit foarte bine acest meci și asta pentru a nu mai avea emoții ca-n tur, când am câștigat pe final de meci. În prima repriză am atacat mai tot timpul, jucătorii s-au susținut foarte bine în teren și au folosit diferite variante, șuturi înalte, printre liniile adverse și multe altele, într-un joc spectaculos, plăcut pentru spectatorii prezenți la stadion. La pauză am făcut multe schimbări și-am rulat tot lotul, iar jocul s-a rupt puțin și de aceea am făcut și apărare, dar am păstrat tabela neschimbată. Pe final am mai marcat un eseu după o acțiune individuală a lui Barău. Am încercat să odihnim jucătorii, pentru că avem 3 meciuri în 8 zile și sper să facem un meci bun, mâine, cu Cleopatra”, a explicat antrenorul humorenilor, Andrei Varvaroi.

CSȘ Gura Humorului a folosit în meciul cu echipa Colegiului Tehnic "Dinicu Golescu" din București un lot format din sportivii: Bîrsan, Vasilovici, Legean, Cătună, Tucaliuc, Limbosu (1 eseu), Cojocariu, Sidău, Gîrda (1 eseu), Conache (1 eseu și 4 transformări), Alexandru Ursache, Antonesi, Cioltan, Bivol, Bandol (două eseuri) – Davidoiu, Buhăiescu, Floriștean, Mircea Ursache, Pojar, Daraban, Ajităriței și Barău (1 eseu).

Astăzi, de la ora 11.00, tot pe stadionul din Gura Humorului, echipa Clubului Sportiv Școlar va primi vizita celor de la CS Cleopatra Mamaia, în derby-ul Campionatului Național. Cele două echipe se află în acest moment la egalitate de puncte, dar humorenii au un meci mai puțin disputat.

Rezultatele etapei a 12-a

CSȘ Gura Humorului – C.T. Dinicu Golescu 38 – 0

CSȘ 2 Baia Mare - C.N.A.V - CS Dinamo 14 – 22

CS Cleopatra Mamaia - ACSOV Pantelimon 27 – 0

CTTV Galați a stat

Clasament

1. CS Cleopatra Mamaia 9 8 0 1 389 75 6pb 38pct

2. CSȘ Gura Humorului 8 8 0 0 258 60 6 38

3. C.N.A.V - CS Dinamo 9 6 0 3 219 85 6 30

4. CSM București 9 6 0 3 257 101 5 29

5. Css 2 Baia Mare 9 5 0 4 245 158 3 23

6. ACSOV Pantelimon 10 1 0 9 136 276 2 6

7. C.T. Dinicu Golescu 9 1 0 8 82 207 2 5

8. CTTV Galați 8 1 0 7 22 592 1 5