Sportivii clubului He Pai Suceava au câştigat 20 de medalii la naţionalele de juniori şi seniori de la Roman

Qwan ki do

Timp de două zile, în weekend, 34 de sportivi ai clubului He Pai Suceava (şapte seniori şi 27 de juniori cu vârste cuprinse între 13 şi 49 de ani) au luptat pentru medalii la Campionatul Naţional de Qwan Ki Do pentru seniori şi juniori, ce s-a desfăşurat în sala polivalentă din Roman. La acest campionat au fost prezente 31 de cluburi din 20 de oraşe, 295 de sportivi la probele Thao Quyen (tehnică), 39 de categorii tehnice individuale, 182 de sportivi la probele de luptă Song Dau, 100 de echipe la probele Song Dau, 10 categorii de luptă pe echipe, dar şi 49 de arbitri. Clubul Sportiv He Pai din Suceava a reuşit să obţină prin sportivii săi 20 de medalii, 3 de aur, 6 de argint şi 11 de bronz.

După ce anul trecut s-a introdus proba de Thao Quyen sincron pe echipe de trei sportivi, la această ediţie s-a introdus pentru prima data proba de Thao Quyen – Song Luyen, o probă care se desfăşoară pe perechi şi constă în executarea unor aplicaţii de luptă impuse. Conform instructorului şi preşedintelui clubului He Pai Suceava, Ovidiu Zegrea - Centură Neagră 3 dang, aceste probe noi, pe de o parte, au crescut spectaculozitatea competiţiei, dar pe de altă parte au necesitat o pregătire mult mai solicitantă şi o folosire mult mai atentă a resurselor (timp, spaţiu, energie, materiale).

„Doresc să remarc faptul că toţi sportivii care au trecut la categorii superioare de vârstă (de la copii la juniori şi de la junior la seniori) şi grade (de la grade la centura neagră) au evoluat foarte bine, mare parte dintre ei urcând şi pe podium. La nivelul acestui lot s-a format un nucleu de sportivi cu mare experienţă (unii au chiar peste 12 ani de practică qwan ki do) care are o contribuţie importantă în motivarea celor care vin din urmă. E frumos să vezi cum cei experimentaţi îi îndrumă pe cei mai noi, iar aceştia la rândul lor ascultă atenţi sfaturile şi încearcă să le pună în practică. Ţin să mulţumesc tuturor celor care au contribuit la această nouă reuşită a clubului nostru şi bineînţeles părinţilor, care, ca de fiecare dată, au fost alături de sportivi şi i-au susţinut pe toată durata competiţiei”, a explicat instructorul şi preşedintele clubului He Pai Suceava, Ovidiu Zegrea - Centură Neagră 3 dang.

Rezultatele obţinute de sportivii de la He Pai Suceava

Proba Tehnică – Thao Quyen individual

Juniori

locul I - categoria 13-15 ani – Raluca Huianu

locul III – 13-15 ani – Francesca Scepanschi

locul I - 13-15 ani – Mihai Savin

locul III – 13-15 ani – Dan Gaşpar

locul III – 16-17 ani – Corina Zup

Seniori

Locul II – categoria 18-39 de ani Centuri Negre – Sabina Postolache

locul III - 40-54 de ani – Grade - Carmen Bologa

locul III - 40-54 de ani - Centuri Negre - Florin Duceac

Proba Tehnică – Thao Quyen Sincron – pe echipe

Juniori

Locul II - categoria 13-17 ani – Melina Mitrofan, Francesca Scepanschi, Raluca Huianu

Locul II – 13-17 ani – Dan Grigoriu, Codrin Bejenaru, Mihnea Rus

Seniori

Locul III – 18-39 de ani Centuri Negre – Sabina Postolache, Beatrice Acristinei, Mihai Huianu

Proba Tehnică – Thao Quyen - Song Luyen (aplicaţii de luptă impuse) – Pe perechi

Juniori

Locul III - categoria 13-17 ani – Francesca Scepanschi, Raluca Huianu

Locul III - 13-17 ani – Dan Gaşpar, Bogdan Buta

Seniori

Locul I – categoria 18-39 de ani Centuri Negre – Sabina Postolache, Beatrice Acristinei

Locul III – 18-39 de ani Centuri Negre – Mihaela Munteanu, Mihai Huianu

Proba de luptă (pe echipe)

Juniori (pe echipe)

Locul II - categoria 13-15 ani – Masculin – Dan Gaşpar, Bogdan Buta, Alexandru Serediuc

Locul III – 13-15 ani – Francesca Scepanschi, Raluca Huianu, Daria Spataru

Locul II – 16-17 ani – Sebastian Pricop, Dan Grigoriu, Codrin Bejenaru

Seniori

Locul III - categoria 18-39 de ani grade – Mihnea Şfabu, Alexandru Damian

Locul II – 18-39 de ani - Centuri Negre - Sabina Postolache, Mihaela Munteanu, Beatrice Acristinei