Handbal, juniori I

În penultima etapă din faza semifinală a Campionatului Naţional de Handbal pentru juniori I, echipa Liceului cu Program Sportiv din Suceava a cedat în deplasarea de pe terenul primei clasate din Grupa Valoare I, CSM Ploieşti. Sucevenii au condus la pauză cu 18 – 15 şi au pierdut la final cu scorul de 30 – 35, la capătul unei partide în care au primit nu mai puţin de 15 eliminări de două minute. Gazdele s-au impus pe final, în ultimele 10 minute, când LPS Suceava a rămas fără doi jucători foarte importanţi, Lazurcă şi Pintilei, care după părerea antrenorului Răzvan Bernicu au primit mult prea uşor a treia eliminare.

„Am făcut o primă repriză bună, dar din păcate am jucat 30 din cele 60 de minute în inferioritate numerică, şi asta a contat în economia jocului. După părerea mea am primit unele eliminări mult prea uşor, inclusiv când mai erau 10 minute şi scorul era egal. Arbitrii au tratat diferit aceleaşi faze de joc şi ne-au dat 15 eliminări, faţă de 4 sau 5 cât au primit gazdele. După acest eşec nu ne rămân decât variata victoriei în ultima etapă, pentru a ne califica la turneul final de pe locul III, mai ales că seria noastră e cea mai echilibrată. Mai apoi trebuie să ne pregătim foarte bine pentru turneul final, care în acest an va fi mult mai repede, pe 8-12 mai”, a declarat antrenorul Răzvan Bernicu.

În meciul de la Ploiești, LPS Suceava a folosit un lot format din sportivii: Andreescu, Bejenariu – portari, Lazurcă (12 goluri), Pintilei (8), Lazoreac (4), Vizitiu (3), Muntean (2), Cozorici (1), Chirilă, Jitareanu, Puzdre, Bejinariu, Andriescu, Guțan.

Pe 21 aprilie, în ultima etapă a returului Grupei Valoare I, LPS Suceava va juca acasă cu AHC Dobrogea Sud Constanţa.

Etapa a 9-a

AHC Dobrogea Sud Constanţa – LPS Brăila 35 – 30 (17 – 12)

LPS Roman – CSM Bacău 27 – 35 (13 – 20)

CSM Ploieşti – LPS Suceava 35 – 30 (15 – 18)

Clasament Grupa Valoare I

1. CSM Ploieşti 9 7 2 0 306 241 23

2. CSM Bacău 9 7 1 1 312 251 23

3. LPS Suceava 9 6 1 2 316 271 20

4. AHC Dobrogea Sud Constanţa 9 2 0 7 274 304 10

5. LPS Roman 9 2 0 7 251 309 9

6. LPS Brăila 9 1 0 8 270 353 9

Bonus

* LPS Suceava (7pts respectare cerinţe talie)

* CSM Bacău (8pts respectare cerinţe talie)

* AHC Dobrogea Sud Constanta (6pts respectare cerinţe talie)

* LPS Roman (5pts respectare cerinţe talie)

* LPS Brăila (7pts respectare cerinţe talie)

* CSM Ploieşti (7pts respectare cerinţe talie)