Handbal

Sâmbătă, de la ora 18.00, echipa de handbal CSU din Suceava intră în faza a doua a sezonului, turneul play-out, unde se va da lupta pentru menţinerea în Liga Naţională. Studenţii vor întâlni pe teren propriu echipa CSM Bacău, cu care-n sezonul regulat şi-au împărţit egal cele şase puncte. Universitatea a terminat pe 10 sezonul regulat şi porneşte la drum cu 4 puncte, în timp ce adversarii de mâine pornesc cu un punct.

„Vor fi zece meciuri pe care trebuie să le abordăm cu maximă seriozitate. Primul îl avem sâmbătă, în compania celor de la Bacău, în faţa cărora avem o revanşă de luat, după meciul pierdut de curând la ei. Atmosfera din sânul echipei este una bună, se munceşte la antrenamente, colaborăm foarte bine între noi. În acelaşi timp suntem conştienţi că este o situaţie mai delicată faţă de anii precedenţi, deoarece lucrurile sunt mult mai echilibrate. Am pierdut două meciuri cu echipele pe care le întâlnim în play-aut, şi de aceea trebuie să abordăm diferit întâlnirile cu ei, să avem orgoliu, pentru că suntem o echipă de tradiţie, cu jucători buni”, a explicat cel mai experimentat jucător al Universităţii, suceveanul Florin Ciubotariu.

Antrenorul Adrian Chiruţ este de părere că echipa trebuie să abordeze fiecare meci la victorie, mai ales că cele şase formaţii sunt de valori apropiate.

„Am intrat în play-out în mare parte cum ne-am dorit, cu toate că am avut evoluţii oscilante şi-am pierdut meciuri cu adversari direcţi din play-out, dar am câştigat pe altă parte şi avem un punctaj bun. Totuşi, diferenţa nu este aşa mare, deoarece în cazul unui eşec sau al unei victorii poţi să cobori sau să urci două locuri. Astfel, în primul meci cu Bacău cred că am avea victoria la îndemână, mai ales că jucăm acasă, în faţa propriilor suporteri. Uşor putem să creăm o diferenţă faţă de locurile din spate. Va fi foarte importantă mobilizarea jucătorilor”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ.

La finalul play-out-ului, unde se va juca fiecare cu fiecare, tur şi retur, ultimele două clasate vor retrograda direct, următoarele două, locurile trei şi patru, vor merge la turneul de baraj alături de echipe din divizia secundă, iar primele două clasate se vor menţine direct pentru următorul sezon din Liga Naţională.

Clasament play-out

1. Minaur 5 puncte

2. CSU Suceava 4 puncte

3. CSM Făgăraş 3 puncte

4. HC Buzău 2 puncte

5. CSM Bacău 1 punct

6. ”U” Cluj 0 puncte