Fostul jucător și căpitan al echipei de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava, Ștefan Ștefăroi, are evoluții foarte bune în primul eșalon la echipa sa actuală, SCM Gloria Buzău. În debutul returului, în etapa a 8-a, Ștefan Ștefăroi a fost desemnat jucătorului meciului dintre SCM Gloria Buzău și Timișoara Saracens, cel mai echilibrat din această rundă, o partidă câștigată de oaspeți cu 19 – 18. Ștefan Stefaroi a fost desemnat și „Jucătorul etapei”, evoluția acestuia readucându-i pe buzoieni în joc, după ce la pauza scorul era de 19-3 pentru bănățeni. Marcator al unui eseu, Ștefăroi s-a făcut remarcat prin breșele pe care le-a găsit în apărarea adversă și placajele decisive date, având un rol esențial și-n apărare.

„Este o bucurie enormă acest trofeu, deoarece nu mă așteptam să fiu propus. Această nominalizare mă face să muncesc mai mult și să cresc de la meci la meci. Meciul cu Timișoara a fost unul frumos, iar cei care au avut ocazia să-l urmărească s-au bucurat de un spectacol rugbystic. M-aș fi bucurat mai mult dacă eseul aducea și victoria echipei mele”, a explicat Ștefan Ștefăroi pentru site-ul super-liga.ro

Originar din Berchișești, Ștefan Ștefăroi a început rugby-ul la CSȘ Gura Humorului, cu antrenorul Florin Nistor

În vârstă de 25 de ani, Ștefan Ștefăroi este originar din comuna Berchișești, județul Suceava, și a început rugby-ul în urmă cu 10 ani la CSS Gura Humorului, sub îndrumarea antrenorului Florin Nistor. Jucător care poate acoperi atât postul de aripă, cât și pe cel de centru, a evoluat la juniori la CSȘ Bârlad, echipă cu care a ieșit campion național la U18 în 2011, apoi vicecampion național în 2012, cu CSS Siromex Baia Mare, la U19. Din 2013 a evoluat la CSM Suceava, echipă cu care în sezonul 2017-2018 a ieșit campion al Diviziei Naționale de Seniori, pentru ca un an mai târziu, să repete performanța cu o altă echipă, Tomitanii Constanța. Transferat în vara anului trecut la nou promovata în SuperLiga CEC Bank, SCM Gloria Buzău, Ștefăroi a devenit rapid unul dintre jucătorii de bază. „Venind din DNS, unde nivelul este mai scăzut, am întâlnit în Superligă cerințe mai riguroase și tind să cred că datorită vârstei, dar și grupului pe care l-am întâlnit aici, la Buzău, am reușit să mă adaptez atât de repede. M-am integrat bine, este un grup tânăr și dornic de performanță, iar asta este benefic pentru obiectivul nostru. Sperăm ca la final să rămânem revelația campionatului și să ne clasăm pe o poziție cât mai bună. Datorită condițiilor oferite am reușit să fim aici și sperăm să continuăm pe trend ascendent, să legăm victorii pentru ca la final să ne clasăm pe un loc binemeritat după o muncă asiduă”, a declarat Ștefăroi.

Revelația turului SuperLigii CEC Bank, cu trei victorii obținute în 8 partide, SCM Gloria Buzău se afla în ierarhia generală pe locul 5, înaintea unor echipe care evoluează de ani buni în această competiție, precum CS Dinamo și U Cluj.