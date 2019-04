He Pai Suceava a câştigat prin sportivii săi 31 de medalii la Campionatul Naţional de copii

Qwan ki do

Timp de două zile, cei mai mici dintre sportivii Clubului Sportiv He Pai Suceava au luptat pentru medalii la Campionatul Naţional de Qwan Ki Do pentru copii, ce a avut loc la Iaşi. La această competiţie au fost prezente 30 de cluburi din ţară, 495 de sportivi la probele tehnice (Thao Quyen), 24 de categorii tehnice individuale, 382 de sportivi la probele de luptă (Song Dau), 139 de echipe la probele de luptă (Song Dau), 10 categorii de lupta pe echipe, dar şi 52 de arbitri. Clubului Sportiv He Pai Suceava a participat cu nu mai puţin de 80 de sportivi cu vârste cuprinse între 6 şi 12 ani, ce au câştigat 31 de medalii, din care 13 locuri I (9 la tehnică şi 4 la luptă), 5 locuri II (4 la tehnică şi 1 la luptă) şi 13 locuri III (6 la tehnică şi 2 la luptă).

Astfel, în proba tehnică (Thao Quyen), Răzvan Bejenaru a câştigat locul I şi Sebastian Luchian, locul III, Anastasia Magheran, locul III, Augustina Prisacaru, locul III, la categoria 4-6 ani – debutanţi - 2 Cap Galben, Claudiu Pavalache, locul I şi Emilia Paşniciuc, locul III la 7-8 ani – debutanţi - 2 Cap Roşu, Mathias Maftei, locul III, la 9-10 ani - 3-4 Cap Roşu, Maria Ştefancu, locul I, Sofia Sasu, locul III şi Mircea Lobodă, locul III la 9-10 ani – debutanţi - 2 Cap Roşu, Ioana Popovici, locul III, Yannis Postolache, locul I, Eduard Ţabrea, locul II şi Sebastian Abouriţei, locul III la 9-10 ani – Centură Violet. La categoria 9-10 ani – C.V. 1 Cap alb - C.V. 4 Cap Alb, Elena Traci, locul II, Erin Apetrei, locul II, Rareş Lehaci, locul I, şi Matei Scutaru, la 11-12 ani debutanţi – 2 Cam Roşu, Matei Scutaru a câştigat aurul, iar Călin Bichir a ocupat locul III, la 11-12 ani C.V. - C.V. 1 Cap Alb, Matei Tudosă a câştigat locul I, iar la 11-12 ani C.V. 2 Cap alb - C.V. 4 Cap alb, Fabian Naşcu şi Sabina Vornicu au câştigat aurul, Ioana Traci, locul II şi Maria Burghelea, locul III.

Sucevenii au obţinut şase medalii în proba de luptă, dintre care patru de aur

Sportivii de la He Pai Suceava s-au remarcat şi-n proba de luptă (Song Dau), în care au câştigat şase medalii. La 7-8 ani 1-4 Cap Roşu, echipa formată din Emanuel Nemesniciuc, Mathias Maftei, Andrei Buceschi şi Ionuţ Măntăluţă a câştigat aurul naţional, la 9-10 ani Centură Violet, Maria Zegrea, Elena Traci, Maria Bejenaru şi Erin Apetrei au câştigat bronzul, iar Yannis Postolache, Matei Scripcaru, Eduard Ţabrea şi Rareş Lehaci au luat aurul, tot la 9-10 ani, dar la categoria 1-4 Cap Roşu, Kevin Mitrofan, Alexandru Logigan şi Darius Sposob au luat aurul, iar la 11-12 ani Centură Violet, Sabina Vornicu, Maria Burghelea, Domica Chiriescu şi Iulia Sandu au luat aurul, iar Fabian Naşcu, Teodor Muha, Alexandru Avram şi Alexandru Puiu au obţinut argint.

„După mult timp am reuşit să avem o reprezentare bună şi la categoria celor mai mici dintre sportivi (4-6 ani), unde am avut 9 copii, din care 4 au urcat pe podium. Astfel am reuşit să avem o participare echilibrată pe toate categoriile de vârstă. Din cei 80 de sportivi, 30 au fost la prima participare, din care 13 au urcat pe podium. Sunt cifre care arată că există continuitate şi că deşi cei mai vechi sportivi cu rezultate bune trec rând pe rând la categoriile de juniori, vin alţii din urmă la fel de serioşi şi dornici de performanţă.

Sunt importante medaliile şi cupele, dar mai important este ca aceşti copii şi părinţii lor să înţeleagă că artele marţiale nu se practică pentru trofee, glorie şi satisfacerea orgoliului, ci pentru a-şi forma un caracter frumos, puternic şi pentru a se conduce în viaţă după principii nobile. Aşa cum ne transmite maestrul fondator <arta marţială se practică pentru a construi şi nu pentru a distruge>.

Ne dorim ca aceşti copii, practicanţi de qwan ki do, cu medalii sau fără, să crească şi să se dezvolte armonios din toate punctele de vedere, să devină acei adulţi de care societatea are nevoie acum parcă mai mult ca oricând. Să reprezinte modele de moralitate şi integritate pentru cei din jur.

Doresc să-i felicit pe toţi sportivii care au participat, dar şi pe ceilalţi care nu au trecut de selecţie, dar au avut contribuţia lor la ridicarea nivelului şi la crearea unei atmosfere de concurenţă care a condus la obţinerea acestor rezultate foarte bune.

Mulţumesc părinţilor pentru implicare şi încredere şi celor care m-au ajutat în pregătire şi organizare”, a explicat instructorul şi preşedintele clubului He Pai Suceava, Ovidiu Zegrea - Centură Neagră 3 dang.

În cadrul acestei competiţii, Federaţia Română de Arte Marţiale i-a acordat o diploma suceveanului Gheorghe Vasilaş pentru contribuţia la dezvoltarea artelor marţiale în România. Sensei Gheorghe Vasilaş este unul dintre cei mai vechi practicanţi de arte marţiale (judo, karate, jiu jitsu şi qwan ki do), elev al maestrului Goundjika Fidele, cel care a dus qwan ki do-ul în România.

Pe podiumul naționalelor au urcat şi sportivii de la clubul Kim Long Dao din Fălticeni

Clubul fălticenean Kim Long Dao a participat la cele două probe de tehnică şi luptă cu 29 de sportivi cu vârste cuprinse între 8 şi 12 ani, pregătiţi de antrenorul Marius Maxim. Rezultatele obţinute de fălticeneni au fost bune ţinând cont de participarea numeroasă şi foarte valoroasă. La probele de luptă echipa Andrei Trifănucă, Ştefan Apopii şi Daniel Jorea (categoria 11-12 ani) s-a clasat pe primul loc, Echipa Ioana Maxim şi Denisa Burlui, categoria 11-12 ani, (centură violet) a ocupat locul II. Tot pe poziţia a doua s-a clasat şi Andreea Apostol, categoria 7-8 ani (grade roşii), care a făcut echipă cu o sportivă din Botoşani. Echipa Teodora Ionescu, Delia Alexandroaia, Veronica Pădurariu, categoria 9-10 ani (grade roşii), a obţinut locul III la feminin, iar Ioan Hlihor, Mircia Lucian Grădinariu, categoria 9-10 ani (grade roşii), s-au clasat pe poziţia a III-a la masculin. La proba de tehnică, Teodora Ionescu a intrat în finală.

Campionatul National de Qwan Ki Do pentru Copii s-a desfăşurat sub egida Ministerului Tineretului şi Sportului fiind organizat de Federaţia Româna de Arte Marţiale - Departamentul Qwan Ki Do, Asociaţia Judeţeană de Arte Marţiale Iaşi cu sprijinul Primăriei Municipiului Iaşi şi Direcţiei Judeţene pentru Sport Iaşi.