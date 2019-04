Rugby

Sâmbătă, după o pauză de patru luni și ceva, echipa de rugby RC Gura Humorului a reluat meciurile oficiale din Divizia Națională. Humorenii pregătiți de antrenorul Andrei Varvaroi au debutat în turneul paly-off al competiției cu un joc în fața propriilor suporteri, în compania uneia din pretendentele la primul loc, Știința Petroșani. Cu victorii pe linie în sezonul regulat, oaspeții și-au respectat statutul de favoriți și s-au impus cu punct bonus ofensiv, scor final 41 – 7. Cu un lot de jucători experimentați, un joc în viteză și susținere la fiecare fază, Știința a reușit să marcheze primul eseu după 6 minute, iar mai apoi a dus scorul la 12 – 0, după un mol dus până-n terenul de țintă al humorenilor. La acest scor, gazdele au avut momente bune de joc și presiunea din 22-ul advers s-a materializat cu singurul eseu al lor, la o fază în care Alexandru Miroș a găsit o breșă în apărarea oaspeților și a culcat balonul după buturi, iar căpitanul Alexandru Vaman a fructificat transformarea. Până la pauză, Petroșaniul a mai reușit două eseuri, unul după o pasă greșită a humorenilor în 22-ul propriu și unul la o lovitură de pedeapsă la 15 metri jucată rapid la mână, scor la pauză 24 – 7 pentru oaspeți.

Humorenii au pierdut un jucător important din lot în timpul meciului, Andrei Drelciuc, care s-a accidentat la genunchi

Din păcate, gazdele au pierdut un jucător important, Andrei Drelciuc fiind nevoit să părăsească terenul după o accidentare la genunchi. În partea a doua, RC Gura Humorului a avut și momente bune în joc, dar nefructificate, iar oaspeții au profitat de superioritatea tehnică, mai buna organizare în teren, dar și pregătirea fizică superioară și au mai marcat trei eseuri, în fața unui adversar cu un lot de jucători foarte tineri, ce au nevoie de jocuri în picioare pentru a crește în valoare.

„Știam că echipa din Petroșani practică un joc foarte bun, în viteză, cu jucători ce vin tot timpul la susținerea purtătorului de balon și asta s-a văzut și-n jocul de astăzi. Am primit repede eseu, dar am marcat și noi printr-un jucător foarte tânăr, Alex Miroș, ce a jucat pe postul de mijlocaș la grămadă, post pe care de obicei evolua căpitanul Alex Vaman. Am primit până la pauză două eseuri foarte ușor, am ratat placaje și le-am permis oaspeților să-și facă jocul. Din păcate, pregătirea din pauza competițională n-a fost una optimă, deoarece n-am avut toți jucătorii la antrenamente, și asta s-a simțit. Nu este o problemă c-am pierdut, mai ales că obiectivul nostru este de a crește jucătorii tineri, care astăzi au fost titulari, și de a forma o echipă competitivă în viitor”, a explicat antrenorul jucător al humorenilor, Andrei Varvaroi.

RC Gura Humorului a început partida în formula: Zup, Găină, Formagiu, Sandu, Drelciuc, Costan, Cosmin Miroș, Chiriac, Alex Miroș, Ilie Lupu, Deliu, Rambo Plaiu, Oanea, Vaman și Nichiduță. Pe parcursul partidei au intrat în teren și Bogdan și Ștefăniță Rusu, Croitoru, Andrei Varvaroi, Matei, Simerea, Samuil Plaiu și Gafița.

În etapa viitoare a play-off-ului, RC Gura Humorului va avea un nou meci dificil, tot pe teren propriu, cu principala favorită la promovare, CS Năvodari.