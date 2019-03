Handbal

La mijlocul acestei săptămâni s-a disputat penultima etapă din Liga Națională de handbal, în care s-au înregistrat trei rezultate de egalitate, în cele șase meciuri jucate miercuri seară. Din păcate, Universitatea Suceava a pierdut la CSM Bacău la două goluri, după ce la pauză avea un avans de două goluri. Universitarii au fost susținuți de „o inimoasă galerie suceveană care s-a <luptat> (într-un mod cât se poate de civilizat) cu mult mai numeroșii suporteri băcăuani, de aici rezultând o atmosferă de zile mari”, așa cum a scris site-ul handbalmania.ro. Extrema sucevenilor, Florin Ciubotariu, a făcut o analiză pertinentă și exactă a acestei partide.

„A fost un meci intens, așa cum sunt de fiecare dată cele dintre Bacău și Suceava, unul în care cele trei puncte contau foarte mult pentru ambele echipe. Am avut mai multe șanse să ne desprindem, dar am ratat și am greșit individual, fapt de care jucătorii Bacăului au profitat. În a doua repriză jocul s-a echilibrat, iar gazdele au avut momente bune și s-au desprins, iar pentru noi au urmat momente mai grele, deși am reintrat în joc și n-au fost diferențe mari de scor. Până la urmă felicit echipa Bacăului, care în acest meci a fost mai bună. Trebuie să mergem înainte și ne așteaptă duminică un meci cu Focșani, pe care trebuie să-l câștigăm pentru a rămâne pe locul 10. Mai apoi ne așteaptă 10 meciuri foarte importante, în care trebuie să luptăm pentru a ne îndeplini obiectivul”, a explicat cel mai experimentat jucător al Universității, Florin Ciubotariu.

Duminică, de la ora 18.00, CSU Suceava va încheia returul pe teren propriu, cu CSM Focșani, echipă ce este calificată în play-off.

Buzăul și Focșaniul au remizat cu Steaua, respectiv Poli Timișoara

Una din cele trei remize înregistrate în această rundă este cea de la Buzău, acolo unde gazdele au terminat la egalitate cu Steaua București, scor 23 – 23. Steliștii au condus în minutul 42 cu 19-15 și s-au văzut conduși în minutul 58 cu 23 – 22. Mihalcea a stabilit scorul final, 23 – 23, cu un minut înainte de final, iar până la încheierea partidei ambele formații au ratat câte un atac.

Deși fără obiectiv în acest final, CSM Focșani a scos un punct din disputa cu Poli Timișoara. Puteau fi chiar trei, având în vedere că au condus cu 15 – 12 la pauză și cu 24 – 21 în minutul 50, iar cu cinci secunde înainte de final Vali Pătru marca pentru 28 – 27. Poli a beneficiat însă de o aruncare de la șapte metri în secundele de final, după ce Didi Hrimiuc a blocat repunerea oaspeților, iar Filip Marjanovic a înscris în poarta lui Emilian Marocico. S-a terminat 28 – 28, un rezultat ce face ca Poli să rămână pe 7 cu o etapă înainte de final.

În derby-ul etapei, CSM București și AHC Dobrogea Sud, constănțenii au revenit de la 18 – 21 și 20 – 22 pentru a scoate punctul de care aveau nevoie să-și asigure matematic prima poziție în clasament.

Dinamo București speră la locul 2, după ce a învins miercuri pe Dunărea Călărași cu 30 – 21 (12-10), la capătul unui meci echilibrat doar o repriză. Campioana poate trece pe poziția secundă dacă în ultima etapă învinge la Baia Mare, pe Minaur, iar CSM București pierde la Timișoara disputa cu Poli.

Etapa a 25-a

CSM București – AHC Dobrogea Sud 22 – 22 (12 – 13)

CS HC Buzău 2012 – Steaua București 23 – 23 (11 – 11)

Universitatea Cluj – CSM Făgăraș 28 – 36 (14 – 17)

CSM Focșani 2007 – Politehnica Timișoara 28 – 28 (15 – 12)

CSM Bacău – CSU din Suceava 26 – 24 (12 – 14)

Dinamo București – Dunărea Călărași 30 – 21 (12 – 10)

Potaissa Turda – Minaur Baia Mare (joi, ora 18.00)

Clasamentul Ligii Naționale

1. AHC Dobrogea Sud 25 20 1 4 737 615 61

2. CSM București 25 18 3 4 684 587 57

3. CS Dinamo București 25 17 3 5 764 660 54

4. AHC Potaissa Turda24 15 4 5 686 610 49

5. CSA Steaua București 25 15 3 7 699 650 48

6. AHC Dunărea Călărași 25 15 3 7 690 648 48

7. Politehnica Timișoara 25 14 5 6 680 630 47

8. CSM Focșani 2007 25 12 2 11 661 636 38

9. CS Minaur Baia Mare 24 9 3 12 689 698 30

10. CSM Făgăraș 25 6 2 17 610 676 20

11. CSU din Suceava 25 6 2 17 601 678 20

12. CS HC Buzău 2012 25 6 1 18 615 685 19

13. CSM Bacău 25 5 0 20 656 751 15

14. CS Universitatea Cluj 25 0 0 25 641 889 0

Important

* jocul AHC Potaissa Turda - AHC Dunărea Călărași a fost omologat cu scorul de 10-0 conform hotărârii nr.28 din 06.02.2019 a Comisiei Centrale de Apel