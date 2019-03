Volei

De vineri și până duminică, echipa de volei juniori I a Liceului cu Program Sportiv din Suceava va lupta pentru calificarea la turneul final al Campionatului Național pe teren propriu, la sala Unirea. Medaliată cu bronz în sezonul trecut, echipa pregătită de antrenorul Tudor Orășanu a terminat pe primul loc în seria din care a făcut parte și a reușit să obțină dreptul de a organiza una din cele patru turnee semifinale. Alături de LPS CSȘ Suceava va mai participa echipa Dinamo București, ce a terminat pe locul II în grupa sa, CSȘ Toplița, locul III în grupa D, și CSȘ Râmnicu Sărat, echipă clasată pe ultimul loc în grupa sucevenilor. În această seară va avea loc ședința tehnică, în care se va face și tragerea la sorți pentru ordinea meciurilor, vineri și sâmbătă partidele urmând să aibă loc de la orele 16.00 și 18.00, iar duminică de la orele 10.00 și 12.00.

„Cu siguranță va fi un turneu cu meciuri echilibrate și de aceea trebuie să jucăm la adevărata noastră valoare, pentru a putea spera la locul I, singurul ce duce direct la turneul final. Cred că ne vom lupta pentru locul I cu cei de la Dinamo București, echipă cu care am avut un meci foarte greu în finala mică de anul trecut, ce s-a mai întărit de atunci, dar și cu Toplița, formație ce a făcut o figură frumoasă într-o grupă cu Baia Mare și Dej. Pe Râmnicu Sărat i-am bătut de două ori în acest sezon, dar și cu ei am avut tot timpul meciuri încurcate. Din păcate avem o problemă de lot, deoarece ridicătorul Ștefan Verciuc are o luxație la un deget, dar sperăm să se refacă până la ora meciului. Dacă nu vom găsi o altă formulă, dar oricum ar fi trebuie să luptăm până la ultima picătură în fiecare meci, pentru a ne îndeplini obiectivul, acela de a ajunge la turneul final”, a explicat antrenorul sucevenilor, Tudor Orășanu.

LPS CSȘ Suceava va aborda acest turneu semifinal cu un lot format din 13 jucători: Alexandru Rață, Ștefan Verciuc, Vlad Buhu, Tudor Ștreangă, Eduard Cazacu, Marius Bortă, Alexandru Roman, Iustin Cioban, Iulian Florea, Gabriel Albu și Vlad Ștreangă și Răzvan Dănilă. Mai mult, titularii echipei evoluează și la seniori, la CSM Suceava, în seria est a Diviziei A2.

Din acest sezon, la turneul final se vor califica doar 6 echipe, prima clasată de la cele patru turnee semifinale, și cele mai bune două echipe de pe locurile II.