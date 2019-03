Fotbal

Foști fotbaliști ai Forestei în sezonul trecut, basarabenii Pavel Secrier (28 de ani) și Alexandru Belevschi (24 de ani) au revenit în țara natală și au semnat în cursul acestei săptămâni contracte de joc cu una dintre cele mai titrate echipe din Republica Moldova, este vorba de Zimbru Chișinău. Cei doi nu sunt la prima experiență la clubul care are în palmares opt titluri de campioană în țara vecină și care trece prin grave probleme din punct de vedere financiar. De altfel, la începutul acestui an s-a vorbit mult despre faptul că Zimbru nu va reuși să găsească resursele necesare pentru participarea în noua ediție de campionat, iar jucătorii aflați sub contract chiar au fost anunțați la un moment dat că sunt liberi să-și caute alte echipe. Trupa pregătită de românul Sorin Colceag, fostul portar al celor de la Universitatea Cluj, a reușit însă să se reorganizeze din mers, iar Pavel Secrier și Alexandru Belevschi sunt ultimii jucători transferați de gruparea din Chișinău. Aceștia au avut ocazia să redebuteze în tricoul celor de la Zimbru zilele trecute, cu prilejul meciului amical disputat la Ovidiu, în compania Viitorului Constanța, câștigat cu 3-0 de formația pregătită de Gică Hagi.

Divizia Națională a Republicii Moldova a început pe data de 16 martie, în prima etapă Zimbru cedând cu scorul de 1-0, pe teren propriu, disputa cu Petrocub Hîncești.