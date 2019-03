Volei, speranţe

Echipa de volei speranţe (juniori III) a Clubului Sportiv Școlar „Nicu Gane” din Fălticeni, pregătită de antrenorul Ionel Beligan, a reușit performanţa de a se califica la turneul final al Campionatului Naţional. Calificaţi de pe primul loc la turneul semifinal, fălticenenii au avut o evoluţie perfectă și în această penultimă fază a competiţiei, câștigând toate cele trei meciuri cu scorul de 3 – 0 la seturi. Echipa pregătită de Ionel Ciocan a scăpat astfel de turneul de recalificare, acolo unde se vor bate opt echipe ce s-au clasat în faza semifinală pe locul doi și trei în serii.

„La Buzău am făcut un turneu foarte bun și am reușit astfel calificarea directă în finală. Echipele de pe locul 2 și 3 mai au un turneu semifinal, iar la turneul final vor fi 8 echipe. Ne dorim să menţinem același nivel de pregătire și avem șanse mari să ne atingem obiectivul propus pentru acest an competiţional, o medalie în această ediţie a Campionatului Naţional de volei pentru speranţe. Totuși va fi foarte greu să am toţi jucătorii în sală, la antrenamente, deoarece notele de la simulare au fost destul de mici”, a explicat antrenorul Ionel Ciocan.

CSȘ „Nicu Gane” Fălticeni a folosit la turneul semifinal un lot format din sportivii: Cezar Ciubotariu, Ciprian Solcan, Teodor Macavei, Mihnea Ciocan, Răzvan Mogage, Eduard Toader, Pavel Coţovanu, Emanuel Corduneanu, Sabin Călugăriţa, Gabriel Romanică, Vlad Lungu, Sabin Hortopeanu, Robert Marian, Leonard Oanea și Sebastian Aciobăniţei.

Rezultatele din grupa semifinală

CSȘ Nicu Gane Fălticeni – CSȘ Buzău 3 – 0 (25 – 21, 25 – 19, 25 – 15

CSM București – CS Arcada Galaţi 3 – 0 (25 – 17, 25 – 22, 25 – 10)

CSȘ Buzău – CS Arcada Galaţi 3 – 0 (25 – 12, 25 – 12, 25 – 23)

CSȘ Nicu Gane Fălticeni – CSM București 3 – 0 (25 – 12, 25 – 14, 25 – 10)

CSM București - CSȘ Buzău 2 – 3 (25 – 23, 25 – 19, 16 – 25, 17 – 25, 13 – 15)

CS Arcada Galaţi - CSȘ Nicu Gane Fălticeni 0 – 3 (14 – 25 , 15 – 25, 7 – 25)

Clasament

T C C1 P P1 Pct

1. CSȘ Nicu Gane Fălticeni 3 3 0 0 0 9

2. CSȘ Buzău 3 1 1 0 1 5

3. CSM București 3 1 0 1 1 4

4. CS Arcada Galaţi 3 0 0 0 3 0

Legenda

C Jocuri câștigate cu 3-0 și 3-1

C1 Jocuri câștigate cu 3-2

P Jocuri pierdute cu 2-3

P1 Jocuri pierdute cu 1-3 și 0-3