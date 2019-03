Volei

Timp de trei zile, echipa de volei seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava a participat la Buzău, la turneul final four din Divizia A2 – seria de est, aici unde s-au reunit cele mai bune patru echipe din sezonul regulat, alături de elevii lui Tudor Orăşanu fiind şi gazdele de la Gloria Buzău, CSU Ştiinţa Bucureşti şi CS Rapid Bucureşti. În prima zi a competiţiei s-a înregistrat şi prima surpriză, în primul meci rapidiştii, cotaţi cu şansa a doua la primele două locuri ce duceau mai departe, au învins CSU Ştiinţa Bucureşti, cu 3 – 2. În celălalt meci, sucevenii, cu o echipă formată din juniori, au cedat foarte uşor, în primul rând la capitolul psihic, în faţa unei echipe foarte puternice, dar şi a unui public gazdă ce a făcut atmosferă. În a doua zi, tinerii voleibalişti pregătiţi de Tudor Orăşanu au jucat mult mai bine, mai dezinvolt, reuşind să câştige un set în faţa celor de la Rapid, care de altfel au reuşit să se califice surprinzător la turneul de promovare în Divizia A2. În ultima zi, CSM Suceava a pierdut cu 0 – 3 la seturi disputa cu CSU Ştiinţa Bucureşti, într-un meci cu seturi strânse în care a avut şansa de a câştigat cel puţin un act, dar a pierdut în prelungiri cu 29 – 31.

„În afara primului meci, când juniorii noştri s-au blocat şi n-au reuşit să joace mai nimic, în celelalte două partide s-au descurcat foarte bine şi au jucat de la egal la egal de multe ori cu echipe mult mai experimentate. Cu siguranţă Buzăul va promova şi nu cred că mai are nevoie de prea multe întăriri pentru a lupta pentru play-off în primul eşalon. Din păcate, în primul meci, ridicătorul nostru, juniorul Ştefan Verciuc, s-a accidentat şi am fost nevoit să-l trimit pe veteranul Andrei Sasu, care s-a descurcat excelent, chiar dacă nu prea a jucat şi s-a antrenat în ultimul an, fiind ca un antrenor în teren care a coordonat foarte bine juniorii. Îi mulţumesc lui, dar şi celorlalţi jucători cu experienţă, Lucian Huţuleac, Marius Gontariu şi Robert Petraru, care mai fac volei din plăcere şi pasiune, jucători fără de care nu mai avea volei la Suceava”, a declarat antrenorul sucevenilor, Tudor Orăşanu.

CSM Suceava s-a deplasat la acest turneu cu un lot format din sportivii: Alexandru Raţă, Vlad Buhu, Ştefan Verciuc, Tudor Ştreangă, Eduard Cazacu, Marius Bortă, Gabriel Albu, Alexandru Roman, Andrei Sasu, Lucian Huţuleac şi Marius Gontariu.