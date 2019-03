Box - Juniori

Pugiliştii de la CSM Suceava au fost printre protagoniştii Cupei României la box pentru juniori, competiţie desfăşurată la Piteşti, pe parcursul săptămânii trecute. Concursul, care a beneficiat de participarea a peste 200 de sportivi de la cele mai titrate cluburi din ţară, a fost unul foarte puternic, reprezentând criteriul principal pentru calificarea la Campionatele Europene. Cristi Măzăreanu (categoria 46 de kilograme) şi Sebastian Ceotir (categoria 75 de kilograme), cei doi suceveni prezenţi pe tabloul de concurs, au făcut senzaţie la Piteşti, izbutind să urce pe prima treaptă a podiumului de premiere după evoluţii consistente, remarcate de toţi oficialii Federaţiei Române de Box prezenţi în sală.

„A fost poate cel mai tare turneu de juniori la care am participat vreodată, miza fiind una foarte mare, ţinând cont că Europenele vor avea loc în premieră în ţara noastră, la Galaţi, la sfârşitul lunii mai. Cristi Măzăreanu a impresionat pe toată lumea prin evoluţiile sale. A câştigat turneul după ce a bătut pe rând trei campioni naţionali, devenind astfel titularul categoriei 46 de kilograme. Sebastian Ceotir, campion naţional de cadeţi în exerciţiu, nu a fost nici el cu nimic mai prejos şi a reuşit să se impună chiar dacă se află abia în primul an de juniorat, spre surprinderea generală. Cristi şi Sebastian sunt doi copii de real talent, care pot avea un viitor mare în box dacă vor găsi pe plan local susţinerea necesară. Personal, sunt bucuros că reuşim să confirmăm încă o dată, din totalul cluburilor din România doar noi, Piteştiul şi Bacăul am izbutit să ajungem cu doi sportivi în finală”, a declarat antrenorul Andu Vornicu, care a dorit să mulţumească pentru sprijin oamenilor de afaceri Ciprian Nuţu, de la SC Trutzi SRL, Bogdan Straton, de la SC Promo Plus SRL, Primăriei Suceava şi Clubului Sportiv Municipal.