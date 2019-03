Fotbal

Sâmbătă, în etapa cu numărul 18 din Liga a III-a de fotbal, Foresta Suceava a terminat la egalitate, scor 2 – 2, disputa de pe teren propriu cu CSM Focşani. Oaspeţii au condus cu 2 – 0, dar sucevenii au revenit în partea a doua şi-au reuşit să egaleze pe minutele de final. În minutul 10, Focşaniul reuşeşte să deschidă scorul prin Panaite, după un corner, iar opt minute mai târziu, oaspeţii fac 2 – 0 după o centrare de la dreapta a lui Lupu, la care Pasăre înscrie cu latul din careul mic. În minutul 21, CSM-ul are o bară, iar în minutul 27, Pavăl are o ocazie pentru Foresta, dar portarul oaspeţilor este la post. În minutul 38, meciul este întrerupt de arbitri din cauza ploii cu gheaţă, iar jucătorii se adăpostesc la băncile de rezerve. Până la pauză, Focşaniul mai are două lovituri libere, dar scorul rămâne neschimbat.

Intrat la pauză, Robert Grumezescu a reuşit o acţiune individuală în bandă, în minutul 60, care a fost finalizată cu un gol înscris în propria poartă de fundaşul oaspeţilor Liviu Tîrcă, scor 1 – 2. În continuarea partidei, Foresta aleargă după egalare şi are mai multe cornere şi ocazii de gol, iar în minutul 89, Robert Martin stabileşte scorul final, 2 – 2.

“Am intrat bine în meci, controlam jocul în primele zece minute, dar am luat acel gol din fază fixă. Mai apoi am luat al doilea gol, iar asta ne-a demoralizat complet şi n-am mai arătat nimic într-o primă repriză-n care am jucat prea multe mingi lungi. Am încercat să-i motivez pe băieţi la pauză şi mă bucur c-au reacţionat foarte bine. Am şi riscat în repriza a doua, am trecut la o aşezare în sistem 3-5-2 după intrarea lui Boca şi Grumezescu, care ne-au adus un plus de valoare, iar în ultimele zece minute am jucat doar cu doi fundaşi. Am avut foarte multe cornere după pauză şi trebuia să transformăm în gol măcar unul, mai ales pentru că lucrăm fazele fixe la antrenamente”, a declarat Selim Benachour.

Foresta Suceava a început partida cu CSM Focşani în formula: Logofatu, Ionescu, Mateciuc, Viţelaru, Onofraş, Celeadnic, Vremea, Bejenar, Căinari, Pavel şi Martin, pe parcursul meciului intrând în teren şi Boca, Grumezescu şi Robciuc.

Rezultatele etapei a 18-a

CSM Râmnicu Sărat - CSM Paşcani 0 – 3

Ştiinţa Miroslava - Sănătatea Darabani 2 – 0

Suporter Club Oţelul Galaţi - Ceahlăul Piatra Neamţ 2 – 1

Sporting Lieşti - Gloria Buzău 0 – 2

Metalul Buzău - Bucovina Rădăuţi 2 – 1

KSE Târgu Secuiesc – FC 2 Botoşani 2 – 3

Foresta Suceava - CSM Focşani 2 – 2

Şomuz Fălticeni a stat în această rundă.

Clasamentul Ligii a III-a

1. SCM Gloria Buzău 17 15 2 0 45-9 47

2. Suporter Club Oţelul Galaţi 17 13 3 1 32-7 42

3. Ştiinţa Miroslava 17 12 1 4 27-15 37

4. Bucovina Rădăuţi 16 11 1 4 33-12 34

5. CSM Focşani 17 7 6 4 24-16 27

6. Sporting Lieşti 17 8 3 6 21-14 27

7. Foresta Suceava 17 7 5 5 26-23 26

8. Metalul Buzău 17 6 4 7 19-23 22

9. ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ 17 6 2 9 18-18 20

10. KSE Târgu Secuiesc 17 5 3 9 23-31 18

11. CSM Paşcani 17 4 2 11 12-26 14

12. Şomuz Fălticeni 16 4 2 10 13-31 14

13. FC Botoşani 2 16 3 2 11 16-31 11

14. CSM Râmnicu Sărat 17 2 4 11 10-29 10

15. Sănătatea Darabani 17 2 2 13 14-48 8