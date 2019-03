Handbal

La doar trei zile după meciul pierdut la Steaua Bucureşti, echipa de handbal a Universităţii Suceava are un meci mult mai important pentru puncte, pe terenul uneia dintre contracandidatele în lupta pentru menţinerea în Liga Naţională, CSM Făgăraş. Partida este programată sâmbătă, 16 martie, de la ora 18.00, în cea de-a 23-a etapă din sezonul regulat. În tur, elevii antrenorilor Adi Chiruţ şi Iulian Andrei s-au impus la un singur gol la Suceava, 25 – 24, după ce-n repriza secundă au avut şi şapte goluri avans. Partida de astăzi va fi cu siguranţă total diferită, pentru că miza celor trei puncte este mult mai mare pe acest final de retur, iar gazdele au avut evoluţii foarte bune în acest sezon pe teren propriu.

„Este un meci important pentru ambele echipe şi cu siguranţă va fi unul de luptă. Am intrat în linie dreaptă cu meciurile în care trebuie să dăm dovadă de bărbăţie şi profesionalism şi luăm punctele puse în joc. Am avut o perioadă în care n-am luat puncte, dar acum întâlnim echipele de aceeaşi valoare ca noi şi trebuie să dăm totul pe teren şi să câştigăm. Ştim că joacă foarte bine acasă, sunt într-o formă bună şi au pierdut la Timişoara pe final, dar asta nu ne împiedică să ne impunem. Am încredere în echipa noastră şi cu o determinare maximă şi o dăruire exemplară putem să ne întoarcem acasă cu toate punctele puse în joc”, a explicat antrenorul sucevean Adrian Chiruţ.

După această partidă, CSU Suceava mai are trei meciuri la fel de importante, miercuri, 20 martie, acasă cu Universitatea Cluj, miercuri, 27 martie, la Bacău, şi pe 3 aprilie, acasă, cu CSM Focşani.

Etapa a 23-a

CSM Bacău – AHC Dobrogea Sud

Universitatea Cluj – Politehnica Timişoara

CSM Bucureşti – Dunărea Călăraşi

CSM Făgăraş – CSU din Suceava

CSM Focşani 2007 – Minaur Baia Mare

Dinamo Bucureşti – Steaua Bucureşti

Potaissa Turda – CS HC Buzău 2012

Clasamentul Ligii Naţionale

1. AHC Dobrogea Sud 22 18 0 4 646 538 54

2. CSM Bucureşti 22 16 2 4 602 520 50

3. AHC Potaissa Turda 22 14 4 4 626 559 46

4. CS Dinamo Bucureşti 22 14 3 5 668 581 45

5. AHC Dunărea Călăraşi 22 14 3 5 617 561 45

6. CSA Steaua Bucureşti 22 14 2 6 616 565 44

7. Politehnica Timişoara 22 12 4 6 585 551 40

8. CSM Focşani 2007 22 11 1 10 574 543 34

9. CS Minaur Baia Mare 22 9 3 10 638 635 30

10. CS HC Buzău 2012 22 6 0 16 543 598 18

11. CSM Făgăraş 22 5 2 15 528 596 17

12. CSU din Suceava 22 4 2 16 520 609 14

13. CSM Bacău 22 4 0 18 578 666 12

14. CS Universitatea Cluj 22 0 0 22 561 780 0

Important

* jocul AHC Potaissa Turda - AHC Dunărea Călăraşi a fost omologat cu scorul de 10-0 conform hotărârii nr.28 din 06.02.2019 a Comisiei Centrale de Apel