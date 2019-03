Humoreanul Vlad Nistor revine după un an la naţionala de seniori. Foto Cluj-Napoca European City of Sport 2018 Facebook

Rugby

Naţionala de rugby a României va întâlni echipa Belgiei duminică, 17 martie, la Bruxelles, în ultimul meci al acestei ediţii a Rugby Europe Championship. Meciul, care va avea loc de la ora 14:00, pe Stadionul Little Heysel, va fi transmis în direct de Telekom Sport 2. În rândul Stejarilor a revenit după exact un an, ultimul meci fiind disputat pe 3 martie 2018, cu Rusia, la Cluj, humoreanul Vlad Nistor (24 ani, 1,91 m şi 105 kg), care joacă în Franţa, în Federale 1 (a treia ligă din Hexagon), la US Seynoise. Vlad Nistor are la activ 25 de selecţii la naţionala de seniori şi două eseuri marcate.

„A fost un an lung şi greu. Pentru mine este mereu o bucurie şi o onoare să mă aflu la echipa naţională. Am găsit o echipă mai tânără, cu multă motivaţie şi dorinţă de joc. Am fost nevoit să-mi schimb echipa în acest sezon nou, apoi am avut mai multe accidentări care m-au ţinut destul de mult timp în afara terenului. Am suferit o fisură la umărul stâng pentru care am stat două luni şi jumătate, apoi am avut o coastă ruptă, am mai stat încă cinci săptămâni şi toate aceste perioade de pauză se simt. Mă bucur c-am reuşit să revin cu bine după aceste accidentări, m-am pregătit cu gândul că voi fi din nou pe teren şi voi avea şansa de a fi din nou convocat la echipa naţională. Practic am revenit pe teren la începutul acestei luni. Am făcut două antrenamente până acum, însă mă ajută foarte mult colegii, care mi-au explicat ce trebuie să fac, mai avem încă două zile şi sper ca până duminică să asimilez cât mai bine planul de joc. Am avut foarte multe discuţii individuale cu antrenorii, care mi-au explicat rolul meu pe teren şi în planul de joc, şi sper ca duminică să pun cât mai bine în aplicare tot ce am învăţat. Este un plan de joc modern, care ne va ajuta să jucăm un rugby de calitate, însă este nevoie de timp ca lucrurile să se lege şi e nevoie ca noi să jucăm cât mai multe meciuri împreună”, a explicat din cantonamentul naţionale humoreanul Vlad Nistor.

Vlad Nistor a debutat în naţionala de seniori în 2013, la un meci cu Rusia

Humoreanul Vlad Nistor a debutat pentru naţionala de seniori a României în 2013, când avea 19 ani, într-un meci cu Rusia la IRB Nations Cup. Născut pe 26 martie 1994, humoreanul Vlad Nistor are 1,92 metri şi 105 kilograme şi joacă în linia a treia a pachetului de înaintare. Fost component şi căpitan al naţionalelor sub 17, 18 şi 19 ani, cu care a evoluat la trei campionate europene, Vlad a debutat la naţionala de seniori la doar 19 ani, în 2013, într-un meci câştigat în faţa Rusiei în Rugby Europe Championship. De atunci şi până în prezent, humoreanul a strâns nu mai puţin de 24 de selecţii pentru naţionala de seniori. În anul 2012, Vlad a plecat de la CSŞ Gura Humorului la Academia de Rugby a clubului francez Castre Olimpique, unde a jucat la juniori, iar mai apoi la grupele superioare de vârstă. În anul 2016, Vlad Nistor a semnat cu echipa SC Albi, din eşalonul II al Franţei, făcând astfel pasul la seniori, la profesionişti. Din vară, Vlad evoluează tot în Federale 1 la echipa US Seynoise din oraşul francez La Seyne sur Mer.

„Eu am debutat la 19 ani şi prima selecţie pentru România a fost şi este momentul cel mai special din toată cariera mea de până acum. Mă bucur să văd că sunt jucători tineri care vor să înveţe, care au alături jucători experimentaţi cărora să le ceară sfaturi sau ajutorul când au nevoie. Este important ca ei să ştie că au o şansă, iar faptul că sunt aici, selecţionaţi, înseamnă că li s-a dat această şansă şi doar trebuie să profite de ea. De aceea, îi sfătuiesc să muncească şi să continue să înveţe de la fiecare cât de mult pot, pentru că mai târziu se vor vedea şi rezultatele.

Este normal ca la un moment dat fiecare echipă să facă schimbul de generaţii. Cred că jucătorii mai tineri au şanse mai mari acum să joace, într-adevăr este şi un pic de presiune pentru că e rândul nostru să arătăm ceea ce ştim, să arătăm că putem să ne ridicăm la un nivel înalt şi că putem fi o opţiune pentru echipă. Eu sunt conştient că trebuie să muncesc mai mult pentru a-mi câştiga locul în echipă, tânăr fiind, în plus, având în vedere ultima perioadă în care am fost în recuperare, munca pe care trebuie s-o depun va fi şi mai mare. Însă, pentru mine, concurenţa pe post înseamnă întotdeauna o motivaţie-n plus”, a explicat Vlad Nistor.

Humoreanul îşi doreşte o calificare la Cupa Mondială din 2023

Vlad Nistor îşi doreşte să ajute cât mai mult echipa naţională, cu care să câştige în Belgia, iar pe viitor să se califice la Cupa Mondială din 2023.

„Belgia este o echipă cu o grămadă bună, o echipă bătăioasă, însă cred că este mai important ce jucăm noi. Ne dorim în primul rând să aducem o victorie, apoi să facem un joc bun, de calitate, iar ceea ce e mai important e să continuăm să creştem de la meci la meci. Am urmărit toate meciurile României din această ediţie a Rugby Europe Championship şi echipa este în creştere, progresul se vede. Eu încerc să ajut echipa cât de mult pot, mi-a lipsit echipa naţională şi repet, sunt bucuros că sunt aici. În continuare cel mai important e să fim sănătoşi, adică îmi doresc să fi lăsat în urmă toate probleme de sănătate, să joc cât mai mult şi mai ales să joc pentru România. Îmi doresc să ne calificăm la următoarea Cupă Mondială şi să facem o echipă frumoasă”, a încheiat humoreanul Vlad Nistor.